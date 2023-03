MediaGo annonce une capacité d'apprentissage profond pour toute la chaîne de marketing

Tirant parti de la technologie d'intelligence artificielle de pointe de Baidu, MediaGo est maintenant l'une des rares plateformes publicitaires du marché web ouvert à offrir cette capacité améliorée complète.

SAN FRANCISCO, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- MediaGo, l'une des principales plateformes de marketing mondiales intégrées à l'IA issue de la Global Business Unit de Baidu, a annoncé aujourd'hui sa dernière mise à jour technologique. Elle devient l'une des rares plateformes publicitaires sur le marché du web ouvert à appliquer pleinement la technologie d'apprentissage profond à l'ensemble de la chaîne marketing, y compris la lutte contre la fraude, la prévision de la qualité du trafic, la prévision du taux de clics publicitaires, la prédiction du taux de conversion des annonces des enchères intelligentes, la prédiction de l'intention de l'utilisateur et la génération de création de contenu dynamique pour garantir que les campagnes produisent de meilleurs résultats et un meilleur retour sur investissement (RSI).

Tirant parti de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) de pointe de Baidu et de son cadre d'apprentissage profond, MediaGo a appliqué efficacement son IA discriminative et générative dans des scénarios de placement publicitaire pour traiter facilement de grands volumes de données.

La capacité améliorée de MediaGo ajuste automatiquement le mode de diffusion, la stratégie de diffusion des annonces et l'optimisation de l'algorithme, en fonction de différents scénarios et changements dans les données, ce qui garantit que les campagnes génèrent un meilleur retour sur investissement (RSI). De même, il peut également prédire avec précision le comportement de l'utilisateur en analysant les données historiques et en temps réel, permettant une publicité très précise et efficace.

« La complexité de la composition du trafic et la diffusion irrégulière ont nui au marché du web ouvert, ce qui fait qu'il est difficile pour les annonceurs d'atteindre les objectifs de placement par des moyens traditionnels, a expliqué Elaine Hu, chef de la stratégie et du partenariat des États-Unis à la Global Business Unit de Baidu. La technologie d'apprentissage profond de l'IA de MediaGo optimise automatiquement les stratégies de diffusion des annonces, ce qui permet une efficacité publicitaire très précise et ciblée. »

« Depuis leur lancement, les campagnes de GoMedia ont généré des conversions à un coût par action (CPA) inférieur de 35 % à la moyenne de MVF, ce qui entraîne une augmentation importante du retour sur investissement publicitaire par rapport aux autres canaux numériques », a déclaré Calum McAuley, directeur de la publicité native de MVF, l'une des principales plateformes britanniques de génération de clients.

MediaGo reçoit jusqu'à 1 milliard de flux de trafic quotidiens et a accumulé de grandes quantités de données de placement publicitaire grâce à ses plus de 10 000 partenariats avec des sources multimédias, dont MSN, Xandr et Verizon.

MediaGo est une plateforme de marketing mondiale intégrée à l'intelligence artificielle, sous la marque Baidu Global, qui aide les clients à se développer rapidement sur le marché mondial et à accroître leur influence internationale. Disponible pour les clients en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord, MediaGo offre des solutions de marketing intégrées aux différents médias, y compris de la publicité programmatique, de la revente de publicité et des recommandations alimentées par l'IA à plus de 10 000 entreprises. MediaGo s'engage à créer un moteur publicitaire d'intelligence artificielle qui tire parti du contexte médiatique pour atteindre un marketing de précision aujourd'hui. Pour en savoir plus sur MediaGo, visitez : https://www.mediago.io/ .

