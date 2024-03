MediaGo et GeoEdge étendent leur partenariat anti-publicité pour assurer la protection de l'audience

SUNNYVALE, Californie, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme de publicité intelligente basée sur l'apprentissage profond et appartenant à l'unité commerciale mondiale de Baidu, a annoncé aujourd'hui un partenariat élargi avec GeoEdge, un leader mondial en matière de sécurité et de qualité des publicités. Cette collaboration renforcée améliore la protection contre la publicité malveillante en s'attaquant aux acteurs de la menace et en renforçant la protection des utilisateurs dans l'ensemble de l'industrie de la publicité.

Amnon Siev, PDG de GeoEdge, a déclaré : « À mesure que la publicité malveillante évolue, nos moteurs de sécurité sont conçus pour détecter les acteurs menaçants tout au long de la chaîne d'approvisionnement publicitaire, avant qu'ils n'atteignent le public. Grâce à notre précieux partenariat avec MediaGo, nous sommes fiers d'empêcher les acteurs de la menace d'exploiter l'infrastructure publicitaire, protégeant ainsi ses partenaires et son public. »

MediaGo applique une politique de tolérance zéro à l'égard des publicités malveillantes, bloquant tous les cas de logiciels malveillants, de contenu malveillant, d'hameçonnage, d'escroquerie, de fraude et de dissimulation de publicité.

Pour atteindre cet objectif, MediaGo collabore avec GeoEdge depuis sa création. MediaGo a effectivement mis en œuvre un système d'audit de sécurité publicitaire complet et à plusieurs niveaux, qui comprend les éléments suivants :

Vérifications préventives de la conformité des pages d'accueil : les outils de GeoEdge effectuent des analyses approfondies des pages d'accueil avant le lancement des publicités. Après le lancement, MediaGo poursuit ses analyses de routine, en utilisant la technologie de GeoEdge pour cibler et identifier les violations potentielles de la publicité, en veillant à ce que les pages d'accueil des annonces restent sûres et conformes tout au long de leur cycle de vie.

Système exclusif d'apprentissage en profondeur : le système d'examen interne de MediaGo, étayé par l'apprentissage profond, est formé sur des ensembles de données étendus, exploitant la puissance de l'IA pour catégoriser et bloquer avec précision les éléments interdits.

Surveillance manuelle 24/7 : l'équipe de révision spécialisée de MediaGo examine en permanence les créations publicitaires et le contenu des pages de renvoi, certifiant que toutes les publicités sont conformes aux politiques rigoureuses de révision des publicités.

Vérifications de la qualification des annonceurs : avant que les annonceurs ne s'inscrivent, MediaGo procède à une évaluation complète des références de tous les annonceurs, réduisant ainsi de manière préventive la probabilité de voir apparaître des publicités de faible qualité ou non conformes.

« Le renforcement de notre collaboration avec GeoEdge apporte une nouvelle amélioration, tournée vers l'avenir, au système d'évaluation de la sécurité des publicités de MediaGo, a commenté Brian Mun, directeur des partenariats mondiaux de l'unité commerciale mondiale de Baidu. La santé de l'écosystème publicitaire est essentielle pour toutes les parties prenantes et tous les utilisateurs. MediaGo s'engage à améliorer la qualité des annonces, à sauvegarder l'intégrité de notre système publicitaire et à travailler avec diligence pour offrir aux partenaires médias et aux consommateurs une expérience publicitaire optimale. »

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente appartenant à Baidu Global. S'appuyant sur la technologie d'IA sous-jacente de Baidu et basée sur des algorithmes d'apprentissage profond, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde entier, MediaGo a fourni avec succès des services localisés et complets de développement commercial à plus de 10 000 partenaires.

Pour en savoir plus sur MediaGo, visitez le site https://www.mediago.com/ .

À propos de Geoedge

La mission de GeoEdge est de protéger l'intégrité de l'écosystème de la publicité numérique et de garantir une expérience de qualité aux utilisateurs. Les mesures de protection de GeoEdge défendent les entreprises numériques contre les publicités non désirées, malveillantes, offensives et inappropriées, sans sacrifier les revenus. Les solutions de sécurité de GeoEdge assurent une haute qualité publicitaire et vérifient que les plateformes, les sites et les applications offrent une expérience utilisateur propre, sûre et engageante.