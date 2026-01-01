MediaGo et hipto récompensés deux fois aux Cas d'Or pour la génération de pistes d'assurance basée sur le deep learning

SAN FRANCISCO, 1er janvier 2026 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme mondiale de publicité intelligente, et hipto, un spécialiste de la génération de leads en France, ont remporté deux prix aux Cas d'Or, l'un des prix de marketing numérique les plus influents de France. Le partenariat a remporté l'or dans la catégorie Native Advertising en octobre, puis le bronze le 9 décembre, dans la catégorie Banking & Insurance-Acquisition pour ses performances exceptionnelles en matière d'acquisition clients.

Ces deux récompenses au cours de la même année soulignent l'expertise des partenaires dans le domaine du marketing numérique en Europe et confirment la valeur commerciale de la technologie du deep learning de MediaGo dans des scénarios d'acquisition complexes.

Considérés comme la plus prestigieuse récompense dans l'industrie du marketing numérique en France, Les Cas d'Or se concentrent sur l'innovation, la croissance de l'entreprise et la valeur pour l'utilisateur. Cette étude a porté sur le secteur très concurrentiel de l'assurance, qui se trouve confronté à des défis comme la fragmentation des signaux en ligne et la complexité des processus de décision des consommateurs. Obtenir des résultats d'acquisition évolutifs et de grande qualité sans compromettre l'expérience utilisateur est depuis longtemps un obstacle pour le secteur. Cela se confirme en particulier pour les segments à forte valeur ajoutée qui demandent des décisions prudentes et s'appuient sur des modèles de service traditionnels, nécessitant une plus grande précision dans le ciblage et des capacités prédictives plus fortes.

Pour relever ces défis, Hipto a adopté la version améliorée de SmartBid 3.0 de MediaGo. Alimenté par cinq modèles de deep learning, le système fournit en temps réel des prédictions complètes sur l'attention, l'intérêt et l'intention de conversion des utilisateurs, tout en respectant pleinement le RGPD et d'autres normes de confidentialité, améliorant ainsi considérablement la pertinence et la performance des publicités. Associée à un inventaire de web ouvert de premier ordre et aux itérations créatives fréquentes de hipto (trois à cinq fois par semaine), l'optimisation dynamique des créations (ODC) a permis des tests continus et une diffusion personnalisée, touchant ainsi efficacement des publics à fort potentiel.

La synergie entre une technologie de pointe et une stratégie créative a permis d'obtenir de bons résultats commerciaux. Sur la base des mesures de campagnes internes effectuées entre mars et août 2025, après avoir activé le mode MaxCV de SmartBid 3.0, les conversions mensuelles ont augmenté de 32 % d'une année sur l'autre, tandis que le coût par acquisition (CPA) est resté stable. En particulier, malgré une augmentation de 48 % des dépenses publicitaires mobiles, le CPA a baissé de 2,6 %, rompant ainsi avec le compromis habituel du secteur selon lequel une plus grande échelle entraîne des coûts plus élevés. Les canaux natifs ont vu leurs taux de conversion augmenter de 2 à 3 points de pourcentage, et le volume global de conversion a triplé, ce qui a permis d'obtenir un RSI très compétitif.

« Nous avons commencé à travailler en partenariat avec MediaGo en 2024 afin d'élargir nos canaux d'acquisition. Les vastes ressources médiatiques de MediaGo ont considérablement augmenté le trafic que nous offrons à nos clients », a déclaré Leo Hauet, CEO de hipto. « Il s'agit d'un partenariat stratégique de grande valeur qui jouera un rôle essentiel dans notre croissance future. »

« Le succès de cette collaboration repose sur les atouts de MediaGo en matière d'intelligence artificielle et sur l'expertise de hipto en matière de création, de rédaction et de stratégie médiatique », a déclaré Leo Ye, responsable des partenariats chez MediaGo. « Grâce à une expérimentation continue et à une communication ouverte, nous avons pu établir un partenariat de confiance. »

Tima Alsafi, de l'équipe Partenariat de hipto, a ajouté : « En combinant l'expertise de hipto en matière de publicité native avec l'inventaire premium de MediaGo, le deep learning alimenté par l'IA et les analyses avancées, nous avons non seulement répondu aux besoins des clients, mais avons également fourni des leads à fort impact de manière évolutive. Nous nous réjouissons à l'idée de franchir ensemble d'autres étapes importantes. »

Ces récompenses internationales consécutives constituent une reconnaissance de la force technique et de l'exécution du marché de MediaGo en Europe qui fait autorité. En tant que plateforme mondiale de publicité intelligente, MediaGo continuera à s'associer à des leaders du secteur tels que hipto, en s'appuyant sur SmartBid 3.0 et sur un trafic web ouvert de premier ordre pour proposer des solutions de marketing numérique efficaces et conformes, afin d'aider les clients internationaux à vaincre les freins à la croissance et à obtenir des résultats à plus forte valeur ajoutée dans des environnements de marché complexes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853190/hipto_newsletter_1920x1080.jpg