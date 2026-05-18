MediaGo remporte deux Stevie® Awards lors de la 24e édition des American Business Awards®.

SAN FRANCISCO, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- MediaGo, la plate-forme mondiale de publicité intelligente, a été récompensée par deux prix technologiques lors de la 24e édition des American Business Awards® (The Stevie® Awards). SmartBid 3.0, le produit d'enchères intelligentes récemment mis à jour de MediaGo, a remporté les Bronze Stevie® Awards dans deux catégories majeures : « Solution d'intelligence artificielle / d'apprentissage automatique - Autre" et "Innovation technologique de l'année - Logiciel ».

MediaGo Wins Two Stevie® Awards in the 24th Annual American Business Awards®

Largement considérés comme les premiers prix décernés aux entreprises aux États-Unis, les American Business Awards® récompensent l'excellence dans de nombreux domaines, notamment l'innovation technologique, le développement de produits et le service à la clientèle. C'est la quatrième année consécutive que MediaGo est récompensée par le programme, ce qui souligne son investissement continu et ses progrès en matière d'apprentissage profond et de technologie de publicité programmatique.

Aujourd'hui, le secteur du marketing à la performance reste confronté à trois défis structurels : des démarrages à froid inefficaces des campagnes, une montée en flèche des coûts lors de la mise à l'échelle et une instabilité générale des performances. Les systèmes d'enchères traditionnels reposent largement sur des ajustements réactifs, ce qui rend difficile l'équilibre entre l'évolutivité et l'efficacité sur le web ouvert. Grâce à l'apprentissage avancé, la version améliorée de SmartBid 3.0 de MediaGo s'attaque à ces obstacles par le biais de l'exploration proactive, de l'apprentissage global et de l'optimisation multidimensionnelle. La plateforme a prouvé sa capacité à augmenter les dépenses publicitaires de 58 % tout en maintenant strictement le dépassement du CPA à 1,15, ce qui permet aux annonceurs d'augmenter rapidement leurs dépenses, d'obtenir des conversions stables et de contrôler rigoureusement leurs coûts sur des marchés très concurrentiels.

Les juges des American Business Awards® de cette année ont salué SmartBid 3.0, soulignant son importance pour relever les principaux défis de l'industrie. Un juge a affirmé : « SmartBid 3.0 représente une avancée technologique substantielle dans le domaine de la publicité programmatique. Il aborde efficacement deux questions fondamentales dans les systèmes d'appels d'offres ouverts sur le web : des démarrages à froid inefficaces et une mise à l'échelle instable. Son architecture d'apprentissage global est particulièrement efficace, car elle permet aux nouvelles campagnes d'hériter de modèles très performants au lieu de partir de zéro, ce qui réduit considérablement les gaspillages budgétaires. Même lorsque les dépenses augmentent, il maintient un contrôle strict sur le débordement de l'ACP, ce qui témoigne d'une évolutivité et d'une stabilité exceptionnelles. »

Ces capacités ont été validées par une collaboration avec NerdWallet, l'une des principales plateformes de finances personnelles en Amérique du Nord. Opérant dans le secteur très concurrentiel de la génération de leads financiers, NerdWallet était auparavant confronté à des défis constants en termes d'efficacité, d'augmentation des coûts d'acquisition et de stabilité de la conversion. En tirant parti de l'enchère intelligente et de l'optimisation du tunnel complet de SmartBid 3.0, NerdWallet a obtenu une augmentation de 76 % du ROAS d'une année sur l'autre et un taux impressionnant de consommation du budget de 97,9 %, ainsi qu'une amélioration de la qualité des prospects et de la stabilité de la campagne. Les juges ont particulièrement apprécié l'impact commercial tangible démontré dans ce cas d'utilisation.

« Le fait d'avoir remporté deux prix technologiques lors des American Business Awards® confirme clairement l'engagement de longue date de MediaGo en faveur de l'innovation, des solutions axées sur la performance et d'une approche qui place l'annonceur au premier plan », a déclaré Catelyn Wang, responsable mondiale du développement commercial et des ventes chez MediaGo. « Remporter ce titre pour la quatrième année consécutive est un événement majeur pour nous. À l'avenir, MediaGo continuera à faire progresser l'application des technologies d'apprentissage profond dans le domaine de la publicité sur le Web ouvert, permettant ainsi aux annonceurs du monde entier de surmonter les obstacles à la croissance et d'obtenir des résultats commerciaux durables et de grande qualité dans un environnement de marché de plus en plus complexe. »

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente de premier plan. Basée sur des algorithmes d'apprentissage en profondeur, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Comptant 12 centres opérationnels dans le monde entier, MediaGo a fourni avec succès des services de développement commercial locaux et complets à plus de 10 000 partenaires.

Pour plus d'informations sur MediaGo, veuillez consulter le site : https://www.mediago.com/

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