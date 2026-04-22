MediaGo et hipto remportent une nouvelle médaille d'or aux Les Cas d'Or dans la catégorie « Performance Marketing »

SAN FRANCISCO, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Récemment, MediaGo, une plateforme internationale de publicité intelligente, et hipto, le premier spécialiste français de la génération de prospects, ont remporté la médaille d'or dans la catégorie « Contenu et secteurs verticaux » lors des prestigieux Les Cas d'Or, les prix français du marketing numérique. Récompensée pour une campagne de marketing à la performance qui s'est imposée comme une référence dans le secteur de l'assurance santé, cette distinction — décernée à l'issue d'un vote de plus de 40 directeurs marketing — vient confirmer une nouvelle fois, de manière incontestable, l'expertise technique et les capacités de service de MediaGo sur le marché européen.

MediaGo and hipto Secure Another Les Cas d'Or Gold in Performance Marketing

Après avoir remporté précédemment l'or dans la catégorie « Publicité native » et le bronze dans la catégorie « Acquisition dans le secteur bancaire et des assurances », cette nouvelle distinction professionnelle marque une nouvelle étape importante. Elle souligne que les capacités de MediaGo en matière de publicité native localisée, ainsi que sa capacité à appliquer des technologies d'apprentissage avancé dans des scénarios complexes d'acquisition d'utilisateurs à travers la France et l'Europe, ont été très bien accueillies par le marché et les experts du secteur, confirmant ainsi sa position à la pointe de l'industrie.

Le marché français de l'assurance maladie est très concurrentiel et saturé. Les annonceurs locaux s'appuient depuis longtemps sur les canaux de recherche et les médias sociaux, ce qui se traduit par des CPA toujours élevés et une inflation importante du trafic. Pour répondre à ces problèmes, MediaGo et hipto ont collaboré pour ouvrir la voie à une nouvelle trajectoire de croissance, en faisant du web ouvert le troisième pilier d'acquisition, aux côtés des moteurs de recherche et des réseaux sociaux. En s'appuyant sur des éditeurs de presse et d'informations locales de premier plan en France, ils ont intégré de manière harmonieuse des publicités natives dans les environnements médiatiques, offrant ainsi au secteur de l'assurance un plan de croissance évolutif et reproductible pour contrer efficacement l'inflation du trafic.

Cette campagne primée visait à développer l'acquisition de clients potentiels dans le secteur de l'assurance. Elle a surmonté avec succès trois défis structurels inhérents aux modèles d'appels d'offres traditionnels : les algorithmes réactifs, les coûts élevés de démarrage à froid et la difficulté d'équilibrer l'échelle et l'efficacité. Cette réussite confirme les solides capacités opérationnelles de MediaGo et son innovation dans le domaine de la publicité native sur le marché français.

Grâce à cinq modèles d'apprentissage en profondeur et à la nouvelle version de SmartBid 3.0, MediaGo prédit avec précision la probabilité de conversion de chaque impression publicitaire en temps réel. Associé aux itérations créatives fréquentes d'hipto (3 à 5 fois par semaine), MediaGo identifie en permanence des segments d'audience très prometteurs, améliorant ainsi encore davantage la précision du ciblage. En outre, le mécanisme unique d'« apprentissage global » de SmartBid 3.0 a permis de réduire de 50 % le cycle d'apprentissage à froid pour les nouvelles campagnes. Ce partenariat a permis aux campagnes de bénéficier d'une monétisation stable dès le premier jour.

En utilisant le mode MaxCV de SmartBid 3.0, les campagnes de hipto ont réalisé une double percée en termes d'échelle et d'efficacité. Les données montrent une augmentation immédiate de 32 % du volume de conversion mensuel et une multiplication par trois des volumes de prospects sur le long terme, ce qui a permis d'accroître avec succès la part de marché dans un secteur vertical saturé. En outre, le taux de clics pour les annonces natives a dépassé de 53 % le taux de référence du secteur, ce qui démontre la capacité de la plateforme à cibler avec précision les utilisateurs à fort potentiel. Notamment, même avec une augmentation de 48 % du budget alloué à la téléphonie mobile, le CPA a diminué de 2,6 %, ce qui prouve que l'augmentation du volume et la préservation des marges peuvent coexister.

Leo Ye, responsable des partenariats chez MediaGo, a déclaré : « Le fait de remporter la médaille d'or au Les Cas d'Or pour le marketing de performance est une forte reconnaissance de la force technique de MediaGo et de ses capacités en matière de services localisés. Nous restons fidèles à une approche axée sur la performance et centrée sur les annonceurs, en renforçant notre présence sur le marché français afin d'aider les annonceurs à surmonter les obstacles à la croissance dans un environnement saturé. »

À l'avenir, MediaGo continuera à renforcer sa présence en Europe. S'appuyant sur l'apprentissage profond, la plateforme a pour objectif d'améliorer en permanence ses capacités en matière de publicité native et ses opérations localisées, afin d'apporter une valeur ajoutée concrète aux annonceurs internationaux et de permettre à ses partenaires de connaître une croissance commerciale durable et de qualité dans des environnements de marché complexes.

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente de premier plan. Basée sur des algorithmes d'apprentissage en profondeur, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Comptant 12 centres opérationnels dans le monde entier, MediaGo a fourni avec succès des services de développement commercial locaux et complets à plus de 10 000 partenaires.

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