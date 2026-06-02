METZ lance en France le téléviseur QD-MiniLED MNH7000Z avec Google TV

PARIS, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- METZ poursuit son développement sur le marché européen avec le lancement du nouveau téléviseur MNH7000Z QD-MiniLED. Ce modèle associe Mini LED, Quantum Dot et Google TV afin d'offrir une expérience visuelle plus immersive pour le streaming, le sport et le divertissement à domicile.

Disponible notamment dans une nouvelle version 60 pouces ainsi qu'en plusieurs tailles complémentaires, le MNH7000Z vise les consommateurs recherchant un "TV QD-MiniLED France", une "Google TV 60 pouces" ou encore un téléviseur premium adapté au cinéma maison et aux événements sportifs.

Une image plus lumineuse et plus précise grâce au QD-MiniLED

Le téléviseur combine rétroéclairage Mini LED et technologie Quantum Dot afin d'améliorer le contraste, la luminosité et la précision des couleurs. Le local dimming optimise les zones sombres et lumineuses de l'image, tandis que les Quantum Dots permettent une restitution plus riche et plus naturelle des couleurs.

Comparé à un téléviseur LED classique, le rendu HDR gagne en profondeur et en réalisme. Les matériaux utilisés pour l'écran ont également été conçus sans métaux lourds, dans une logique plus responsable.

Une expérience optimisée pour le sport et le streaming

Le processeur METZ S AI Processor ajuste automatiquement la luminosité, le contraste et la netteté selon les contenus affichés. Le téléviseur prend en charge HDR10, HDR10+, Dolby Vision ainsi que la technologie MEMC, particulièrement utile pour les matchs de football et les scènes rapides.

Grâce à Google TV et au Wi-Fi double bande, les utilisateurs peuvent accéder facilement aux applications de streaming, au contrôle vocal et aux contenus connectés. Le système audio Dolby Atmos associé à la technologie Total Sonic renforce l'immersion sonore pour les films, le gaming et les retransmissions sportives.

Disponibilité en France

Le METZ MNH7000Z est désormais disponible via Amazon ainsi que chez plusieurs distributeurs partenaires en France. Les consommateurs peuvent consulter la page produit Amazon afin de vérifier les caractéristiques, les prix et les disponibilités.

FAQ

Qu'est-ce que la technologie QD-MiniLED ?

Le QD-MiniLED combine le rétroéclairage Mini LED et la technologie Quantum Dot afin d'améliorer le contraste, la luminosité et la qualité des couleurs par rapport à un téléviseur LED traditionnel.

Pourquoi choisir un téléviseur 60 pouces pour regarder le football ?

Un écran 60 pouces offre une expérience plus immersive pour les matchs et les événements sportifs, avec une meilleure visibilité des actions rapides et une sensation plus proche du stade.

À propos de METZ

Fondée en Allemagne en 1938, METZ développe des solutions TV axées sur la qualité d'image, le design européen et les usages modernes du divertissement connecté.