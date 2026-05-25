METZ présente le téléviseur QLED MQH7000Z doté d'une technologie de 6e génération

PARIS, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- METZ a officiellement lancé son nouveau téléviseur QLED MQH7000Z, élargissant ainsi sa gamme de produits 2026 avec une technologie renforcée et des performances intelligentes accrues. Conçu pour les ménages modernes à la recherche d'une combinaison équilibrée de qualité d'image, de fonctionnement fluide du système et de convivialité au quotidien, le MQH7000Z met la dernière technologie QLED de 6e génération de METZ à la portée d'un plus grand nombre de consommateurs.

Technologie QLED de 6e génération pour une meilleure qualité d'image

Le MQH7000Z est doté de la dernière technologie QLED de 6ème génération de METZ, offrant une meilleure précision des couleurs, un meilleur contrôle de la luminosité et une clarté d'image plus nette par rapport aux générations précédentes. La technologie du panneau est conçue pour fournir des images plus vives et des performances de couleur stables pour différents types de contenu.

En outre, le téléviseur intègre des capacités de traitement de l'image améliorées pour améliorer la gestion des mouvements, le rendu HDR et le détail global de l'image, créant ainsi une expérience visuelle plus immersive pour les films, le sport et le gaming.

Des performances améliorées pour une expérience intelligente plus fluide

Pour améliorer la réactivité globale du système, le MQH7000Z est doté d'une mémoire interne améliorée, ce qui permet un lancement plus rapide des applications, un multitâche plus fluide et une expérience smart TV plus stable. Que les utilisateurs passent d'une plateforme de streaming à l'autre ou qu'ils exécutent plusieurs applications, le matériel mis à niveau est conçu pour assurer un fonctionnement quotidien sans compromis.

Le téléviseur se positionne comme une solution de divertissement pratique et durable pour les utilisateurs qui apprécient à la fois les performances visuelles et la fiabilité des fonctionnalités intelligentes.

Conçu pour le divertissement au quotidien

Le MQH7000Z est optimisé pour une large gamme de scénarios de divertissement à domicile, y compris le streaming vidéo, le gaming et les moments en famille. En combinant des performances améliorées avec un fonctionnement plus fluide du système, METZ vise à fournir aux consommateurs une expérience QLED premium plus accessible.

Disponibilité

Le téléviseur QLED MQH7000Z de METZ est désormais disponible auprès de certains canaux de vente au détail et de commerce électronique, notamment Amazon.

Lien vers le produit Amazon :

https://amzn.to/4wSKY2S

FAQ :

Qu'est-ce que la technologie QLED de 6e génération ?

La technologie QLED de 6e génération de METZ est conçue pour améliorer la précision des couleurs, la luminosité et la clarté de l'image par rapport aux générations précédentes de QLED, offrant ainsi une expérience visuelle plus vivante et plus raffinée.

Quelles sont les améliorations apportées par le MQH7000Z par rapport aux modèles précédents ?

Le MQH7000Z est doté d'une mémoire interne améliorée, d'un traitement d'image plus performant et de la dernière technologie QLED pour des performances plus fluides et une meilleure qualité visuelle.

À propos de METZ

Créé en 1938, METZ est une marque d'origine allemande avec un héritage de longue date en matière d'ingénierie et d'innovation de produits. Grâce à sa stratégie de double marque, METZ poursuit son expansion sur les marchés européens, en proposant des solutions qui allient performance, design et caractéristiques centrées sur l'utilisateur, adaptées aux besoins évolutifs des consommateurs.