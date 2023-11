Millar acquiert Sentron et redéfinit l'industrie des capteurs de pression MEMS

HOUSTON, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Millar , fournisseur de solutions OEM et leader dans le domaine des dispositifs médicaux équipés de capteurs de pression depuis plus de 54 ans, annonce son intention stratégique d'acquérir Sentron , une entreprise de fabrication de capteurs de pression et de pH renommée et entièrement intégrée, dont le siège se trouve à Leek, aux Pays-Bas, et qui est actuellement détenue par Wellinq. Ce projet d'acquisition marquerait une étape importante dans l'évolution des deux entreprises, en favorisant des possibilités inégalées d'innovation et d'expansion mondiale. Le projet d'acquisition de Sentron s'inscrit dans la volonté de Millar de faire progresser la compréhension médicale et de favoriser les découvertes scientifiques grâce à la technologie des capteurs de pression. Avec une vision commune de l'excellence, cette acquisition permettra à Millar de redéfinir le paysage de la technologie des capteurs médicaux, en favorisant le progrès et en améliorant les résultats des soins de santé dans le monde entier.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sentron dans la famille Millar », a déclaré Tim Daugherty, Président et directeur général de Millar. « Avec plus de cinq décennies d'expertise, Millar est à la pointe de la technologie des capteurs de pression. Cette acquisition n'est pas seulement une décision commerciale stratégique ; c'est un saut transformateur vers un avenir où l'innovation ne connaît pas de limites. Les technologies et les capacités de production de Sentron complètent parfaitement les nôtres, ce qui nous permet d'offrir un éventail encore plus large de solutions à nos clients dans le monde entier ».

L'intention de Millar d'acquérir Sentron représente une étape transformatrice pour la technologie des capteurs de pression MEMS. Cette fusion permettrait à Millar de renforcer sa présence mondiale, d'améliorer ses capacités de distribution de produits et de devenir un guichet unique pour le développement de capteurs, depuis les composants bruts jusqu'aux dispositifs médicaux entièrement commercialisés et dotés de capteurs. Cette acquisition stratégique, qui comprend les installations de développement et de fabrication de capteurs, élargira considérablement les capacités de Millar et lui permettra d'étendre sa gamme de produits aux capteurs de pH et de conductivité électrique. Cette expansion permettrait non seulement d'enrichir le portefeuille de Millar, mais aussi de positionner l'entreprise à l'avant-garde des solutions complètes en matière de capteurs, en stimulant l'innovation et en façonnant l'avenir de la technologie médicale. Selon les termes de l'accord, Sentron devient une filiale à part entière de Millar. L'acquisition, qui devrait être conclue d'ici la fin de l'année 2023, sous réserve d'un examen juridique final, promet des avancées transformatrices dans le domaine de la technologie des capteurs médicaux.

Sander Hartman, PDG de Wellinq, a exprimé son enthousiasme pour cette alliance en déclarant : « L'union des forces avec Millar représente une étape monumentale pour Sentron. La réputation d'excellence de Millar et son engagement inébranlable à faire progresser la recherche médicale correspondent parfaitement à nos propres valeurs. Les installations et l'expertise de Sentron, combinées à l'héritage d'innovation de Millar, ouvriront sans aucun doute la voie à des avancées révolutionnaires dans le domaine de la technologie des capteurs médicaux. En outre, nous nous réjouissons de pouvoir contribuer au conseil d'administration de Millar, en tirant parti de nos capacités uniques et de notre vaste réseau pour étendre notre portée et avoir un impact plus important sur les résultats pour les patients ».

À propos de Millar

Depuis 1969, Millar , dont le siège est à Houston, au Texas, a dirigé le développement de capteurs de pression à semi-conducteurs à base de cathéter et est connu dans le monde entier comme le leader des capteurs de pression MEMS qui font progresser la compréhension médicale. Millar OEM est au service de l'industrie des dispositifs médicaux et des sciences de la vie grâce à ses capteurs de pression MEMS, à sa fabrication de précision ISO 13485 et à sa technologie de pression sans fil, ce qui permet de réduire les coûts et d'accélérer la mise sur le marché pour l'intégration des capteurs. Les produits cliniques et de sciences de la vie de l'entreprise favorisent la découverte médicale et permettent aux professionnels de la santé de prendre des décisions lorsque des mesures précises sont nécessaires. Millar a récemment emménagé dans son nouveau siège social ultramoderne de 56 000 pieds carrés à Pearland, au Texas, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et de la recherche de pointe.

À propos de Sentron

Sentron, dont le siège se trouve à Leek, aux Pays-Bas, est une société leader dans la fabrication et l'intégration de capteurs, opérant en tant que fournisseur OEM. Sous la propriété actuelle de la société holding européenne, Wellinq , Sentron est spécialisée dans la fourniture de capteurs et de produits compatibles avec les capteurs à diverses industries. La salle blanche et l'usine de fabrication de Sentron améliorent les capacités de distribution des produits et renforcent la position de l'entreprise en tant que leader dans le domaine de la technologie des capteurs de pression.