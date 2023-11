Millar neemt Sentron over en herdefinieert de MEMS-druksensorsector

HOUSTON, 13 november 2023 /PRNewswire/ -- Millar , leverancier van OEM-oplossingen en al meer dan 54 jaar leider op het gebied van medische apparatuur met druksensoren, kondigt zijn strategisch voornemen aan van de overname van Sentron , een gerenommeerd en volledig geïntegreerd productiebedrijf voor druk- en pH-sensoren, met hoofdkantoor in het Nederlandse Leek en momenteel eigendom van Wellinq. Deze geplande overname zou een belangrijke mijlpaal betekenen in de evolutie van beide bedrijven en ongeëvenaarde kansen voor innovatie en wereldwijde expansie bevorderen. De voorgenomen overname van Sentron sluit aan bij Millars inzet voor het bevorderen van medisch inzicht en het mogelijk maken van wetenschappelijke ontdekkingen door middel van druksensortechnologie. Met een gedeelde visie op uitmuntendheid zou deze overname Millar in de positie brengen om het landschap van de medische sensortechnologie te herdefiniëren, vooruitgang te bevorderen en gezondheidszorgresultaten wereldwijd te verbeteren.

"We zijn in de wolken om Sentron te verwelkomen in de Millar-familie", aldus Tim Daugherty, President en CEO van Millar. "Met meer dan vijf decennia aan expertise staat Millar in de voorhoede op het gebied van druksensortechnologie. Deze overname is niet alleen een strategische zakelijke zet; het is een transformatieve sprong naar een toekomst waarin innovatie geen grenzen kent. Sentrons technologieën en productiemogelijkheden vullen de onze perfect aan, waardoor we een nog breder spectrum aan oplossingen kunnen bieden aan onze klanten over de hele wereld."

Millars voornemen om Sentron over te nemen, betekent een transformatieve stap voorwaarts voor de MEMS-druksensortechnologie. Deze fusie zou de mondiale voetafdruk van Millar vergroten, de productdistributiemogelijkheden verbeteren en Millar vestigen als een one-stop-shop voor sensorontwikkeling, van ruwe componenten tot volledig gecommercialiseerde, sensorgestuurde medische apparaten. Deze strategische acquisitie, inclusief de sensorontwikkelings- en fabricagefaciliteiten, zal Millars mogelijkheden aanzienlijk vergroten, waardoor het bedrijf zijn productaanbod kan uitbreiden met pH- en elektrische geleidbaarheidssensoren. Deze uitbreiding zou niet alleen Millars portfolio verrijken, maar het bedrijf ook in de voorhoede plaatsen van uitgebreide sensoroplossingen, waardoor innovatie wordt gestimuleerd en de toekomst van de medische technologie wordt gevormd. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst wordt Sentron, zodra deze is voltooid, een volledige dochteronderneming van Millar. De overname, die naar verwachting eind 2023 zal worden afgerond in afwachting van de definitieve juridische beoordeling, houdt de belofte in van transformatieve vooruitgang in de medische sensortechnologie.

Sander Hartman, CEO van Wellinq, uitte zijn enthousiasme over deze alliantie en zei: "Het bundelen van de krachten met Millar is een monumentale stap voor Sentron. Millars reputatie op het gebied van uitmuntendheid en hun niet-aflatende toewijding aan het bevorderen van medisch onderzoek sluiten perfect aan bij onze eigen waarden. Sentrons faciliteiten en expertise, gecombineerd met Millars erfenis op het gebied van innovatie, zullen ongetwijfeld de weg vrijmaken voor baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van medische sensortechnologie. Daarnaast kijken we uit naar de mogelijkheid om bij te dragen aan Millars Raad van Bestuur, waarbij we gebruik zullen maken van onze unieke capaciteiten en uitgebreide netwerk om ons bereik uit te breiden en een grotere impact te hebben op patiëntresultaten."

Over Millar

Sinds 1969 leidt Millar , met hoofdkantoor in Houston, Texas, de ontwikkeling van op katheters gebaseerde, solid-state druksensoren en staat het wereldwijd bekend als de leider op het gebied van MEMS-druksensoren die het medische begrip bevorderen. Millar OEM bedient de sector van medische apparatuur en biowetenschappen met zijn MEMS-druksensoren, ISO 13485-precisieproductie en draadloze druktechnologie, wat resulteert in kostenbesparingen en een snelle marktintroductietijd voor sensorintegratie. De klinische en biowetenschappelijke producten van het bedrijf maken medische ontdekkingen mogelijk en stellen medische professionals in staat om beslissingen te nemen wanneer nauwkeurige metingen van belang zijn. Millar is onlangs verhuisd naar zijn nieuwe, ultramoderne hoofdkantoor van 5200 m² in Pearland, Texas, waarmee zijn toewijding aan innovatie en baanbrekend onderzoek wordt versterkt.

Over Sentron

Sentron, met hoofdkantoor in Leek, Nederland, is een toonaangevend sensorproductie- en sensorintegratiebedrijf dat opereert als OEM-leverancier. Sentron, momenteel in eigendom van de Europese holdingmaatschappij, Wellinq , is gespecialiseerd in het leveren van sensoren en sensorgestuurde producten aan verschillende sectoren. Sentrons geavanceerde cleanroom- en productiefaciliteit verbetert de productdistributiemogelijkheden en versterkt de positie van het bedrijf als leider op het gebied van druksensortechnologie.