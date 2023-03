Monotype et Canva annoncent un partenariat

Intégration de plus de 1 100 polices de caractère soigneusement sélectionnées pour la plateforme Canva. Offrant une créativité et un design plus accessibles à l'échelle mondiale.

WOBURN, Massachusetts, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Monotype, l'un des plus grands spécialistes mondiaux des polices de caractères et de la technologie, et Canva, une plateforme de design comptant plus de 110 millions d'utilisateurs mensuels, ont annoncé aujourd'hui, un partenariat visant à mettre plus de 1 100 polices à la disposition de la communauté mondiale de design de Canva.

Monotype et Canva ont annoncé un partenariat pour mettre plus de 1 100 polices sélectionnées à la disposition de la communauté mondiale des designers de Canva. (PRNewsfoto/Monotype)

Ce partenariat fournira des polices de caractères iconiques et de haute qualité aux entreprises, aux designers, aux créatifs indépendants et aux particuliers, leur permettant ainsi de créer de magnifiques designs et expériences en utilisant des caractères de grande qualité pour renforcer leur communication et leur créativité.

Élaborée par le directeur exécutif de la création, Charles Nix, la sélection comprendra des caractères de référence comme Sabon® et Helvetica®, mais aussi de nouveaux classiques comme Gotham® et Recoleta.

La collection proposera une grande variété typographique, comme Cotoris, Snell Roundhand® et Grand Cru, qui évoque des émotions particulières, marquent des occasions notables et racontent des histoires mémorables à travers leurs conceptions. Et il y a des centaines de caractères pour des langues comme l'arabe, la devanagari, le thaï, le japonais, le coréen et le chinois.

"Le design imprègne tous les aspects de notre vie, et au fil des créations numériques, imprimées et autres, les gens apprécient davantage le pouvoir unique de la typographie pour les aider à s'exprimer différemment", a déclaré Mike Matteo, SVP Global Channels and Alliances, Monotype. "Notre partenariat avec Canva met des polices de haute qualité entre les mains de plus de 100 millions d'utilisateurs et influencera des milliards de créations. C'est vraiment prendre le meilleur de la créativité et de la technologie, apporter la puissance des caractères au monde. "

"Nous sommes ravis de nous associer à Monotype pour proposer une sélection sur mesure à la communauté mondiale de créatifs de Canva » a déclaré Jared Ben, responsable des partenariats de contenu chez Canva. « Nous nous efforçons de faire en sorte que le meilleur contenu soit accessible sur Canva, et ce partenariat avec Monotype, qui fait rayonner la conception typographique dans le monde entier, renforce notre engagement consistant à donner aux utilisateurs des outils et des ressources de conception de la plus haute qualité".

Cette bibliothèque de polices de caractères sera entièrement disponible sur la plateforme de Canva au cours du mois prochain, et le partenariat entre Monotype et Canva s'étendra au contenu collaboratif et pédagogique, élargissant la disponibilité et la connaissance de la typographie pour les utilisateurs de Canva, depuis les professionnels du marketing jusqu'aux propriétaires de petites entreprises et au-delà.

La mission de Canva est de permettre à chacun dans le monde de concevoir ce qu'il souhaite et de publier où il le souhaite. Pour toutes les entreprises, du grand groupe multinational aux PME, la communication visuelle est devenue un moyen universel pour communiquer et collaborer, pour commercialiser ses produits et services, pour développer ses activités et pour impliquer ses équipes et ses communautés. Canva réunit l'ensemble du processus de communication visuelle en une seule plateforme fluide et collaborative. Tout se trouve au même endroit, y compris les images, les couleurs, les logos, les modèles, les kits de marque, ainsi qu'une bibliothèque de 100 millions d'ingrédients de contenu, et désormais une mine de polices de caractère iconiques. Des vidéos, des sites web, des présentations, des affiches et des graphiques interactifs peuvent y être conçus et publiés en quelques minutes. En février 2023, Canva a franchi le cap des 15 milliards de designs créés sur la plateforme.

Monotype est une organisation de plus de 750 personnes à travers le monde qui partagent une obsession pour la typographie, un amour du design et une passion pour la technologie et l'innovation. Leur bibliothèque de plus de 40 000 polices de caractères met en valeur les fonderies et les créateurs de caractères les plus connus au monde, et réunit des classiques intemporels comme Helvetica®, Avenir ®,Gotham et DIN. Leurs créations sur mesure sont visibles dans le monde entier, qu'il s'agisse de Johnston100 dans le métro de Londres ou de "All Together" sur les emballages et les publicités de M&Ms.

À propos de Canva

Canva est une plateforme de communication visuelle et de collaboration en ligne gratuite qui vise à permettre à tous et à chacun de concevoir, en simplifiant le processus de conception. Grâce à une interface simple de type glisser-déposer, les utilisateurs peuvent créer des messages sur les médias sociaux, des présentations, des affiches, des vidéos, des logos et bien plus encore, sans expertise technique. Canva abrite une communauté mondiale de designers qui s'étend sur plus de 190 pays différents, avec plus de 200 designs créés chaque seconde.

À propos de Monotype

Monotype crée des marques qui comptent grâce à la typographie, à la technologie et à l'expertise. L'entreprise s'associe à des fonderies de premier plan pour offrir le plus vaste inventaire de polices de haute qualité au monde.

Monotype est une marque de Monotype Imaging Inc. déposée au Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis et peut être déposée dans certaines autres juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2017821/MonoType_x_Canva_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1741762/Monotype__Logo.jpg

SOURCE Monotype