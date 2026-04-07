Monport lance un graveur laser UV de nouvelle génération pour un marquage de précision dans toute l'Europe

LONDRES, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Monport Laser présente son dernier graveur laser UV, conçu pour réaliser un marquage ultraprécis et sans contact pour les matériaux délicats. Destinée aux industries allemandes, britanniques, françaises, espagnoles et italiennes, cette machine de gravure laser avancée allie vitesse, précision et polyvalence pour les environnements de production modernes.

Machine de gravure laser UV | Machine de gravure laser avancée pour la haute précision

Les nouvelles machines de marquage laser UV de Monport sont disponibles en configurations 6W et 10W afin de répondre aux différents besoins de production. Le modèle 6W excelle dans la reproduction des détails les plus fins, le micro-marquage et les matériaux sensibles, alors que le modèle 10W offre une vitesse supérieure et des performances accrues pour les applications industrielles. Les deux découpeuses laser UV permettent d'obtenir des résultats permanents et très contrastés sur les plastiques, le verre, la céramique et les métaux traités, sans risque de dommages causés par la chaleur.

Machine de gravure laser à froid

Contrairement aux systèmes laser traditionnels, la découpeuse laser UV utilise un faisceau de courte longueur d'onde pour le traitement à froid. Les zones affectées par la chaleur sont ainsi réduites au minimum, ce qui permet d'obtenir des bords nets, des contrastes marqués et des marques permanentes sans brûlure ni déformation. La machine de gravure laser permet le marquage de haute précision des matériaux suivants :

Plastiques et polymères

Verre et cristal

Céramiques et métaux traités

Composants électroniques

Qu'il s'agisse de numéros de série, de QR codes, de logos ou de micro-motifs complexes, les machines de marquage laser UV de Monport offrent une précision inégalée.

Une découpeuse laser UV Monport pour chaque secteur d'activité

La polyvalence du graveur laser UV lui permet de s'adapter aussi bien à la production industrielle à grande échelle qu'aux projets créatifs personnalisés. Les fabricants et les artistes peuvent s'appuyer sur cette machine pour :

Étiquetage des dispositifs médicaux

Codage des cosmétiques et des emballages

Marquage des produits alimentaires et pharmaceutiques

Micro-marquage et illustrations personnalisées

Pourquoi choisir les machines de marquage laser UV de Monport ?

Traitement au laser à froid : prévient la déformation, la décoloration et la fissuration.

prévient la déformation, la décoloration et la fissuration. Micro-marquage exceptionnel : la qualité du faisceau permet de réaliser des dessins complexes en haute résolution.

la qualité du faisceau permet de réaliser des dessins complexes en haute résolution. Compatibilité multi-matériaux : fonctionne efficacement sur les plastiques, le verre, les céramiques et certains métaux.

fonctionne efficacement sur les plastiques, le verre, les céramiques et certains métaux. Résultats à fort contraste permanents : marques durables résistantes aux produits chimiques et à l'usure.

marques durables résistantes aux produits chimiques et à l'usure. Production à grande vitesse : flux de travail rationalisé pour un marquage rapide et efficace.

Pour tout achat d'un graveur laser UV Monport, recevez un refroidisseur d'eau UV gratuit, améliorant ainsi les performances et la longévité de votre machine.

À propos de Monport Laser

Monport Laser est un fabricant de premier plan de solutions de gravure laser de précision pour des applications industrielles et créatives dans toute l'Europe.

Relations avec la presse :

Monport Laser

E-mail : [email protected]

Sites web :

Allemagne : https://www.monportlaser.de/

France : https://www.monportlaser.fr/

Royaume-Uni : https://www.monportlaser.uk/

Italie : https://www.monportlaser.it/

Espagne : https://www.monportlaser.es/

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