Monport MegaS apporte la puissance industrielle au marché des graveurs et découpeurs laser de bureau en Europe

BERLIN, LONDRES et PARIS, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Monport Laser présente le Monport MegaS - Mega Series Upgrade, une machine de gravure et de découpe laser CO2 de 70W conçue pour optimiser la productivité, la précision et l'automatisation du flux de travail pour les utilisateurs professionnels sur les marchés mondiaux.

Dans le cadre de l'expansion de Monport Laser des États-Unis vers l'Asie et l'Europe, y compris le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, le MegaS renforce l'accent mis par la société sur les solutions laser avancées pour les petites entreprises, les éducateurs et les professionnels de la fabrication.

Positionnée comme la découpeuse laser de bureau la plus avancée de la série Mega, le MegaS combine une automatisation intelligente avec des performances de niveau industriel pour des environnements de production évolutifs.

Parmi ses principales améliorations figure son système de gravure par lots, qui intègre une caméra panoramique haute définition à une bande transporteuse pour une gravure par lots en continu sans interruption de la machine. Cette configuration renforce l'efficacité du flux de travail, réduit les manipulations et augmente la productivité pour une production de masse.

Le Monport MegaS est également équipé d'un système de pompe à air externe pour améliorer les performances de découpe et de gravure. Une fois connecté, l'utilisateur peut découper des panneaux d'acrylique et de bois plus épais tout en obtenant des résultats de gravure plus nets et pratiquement sans traces de brûlure. La bande transporteuse et la pompe à air peuvent être installées ensemble pour créer un flux de production continu encore plus efficace.

Parmi les autres caractéristiques, citons la connectivité externe compatible LightBurn, la technologie autofocus basée sur le LiDAR avec des vitesses de gravure allant jusqu'à 600 mm par seconde, et un système d'alignement visuel de la trajectoire du laser en 5 minutes pour une installation plus rapide.

La zone de travail de 700 × 350 mm de la machine permet de réaliser des projets plus importants et des traitements par lots, tandis qu'un système d'aspiration à neuf ventilateurs élimine les fumées et les poussières afin de maintenir un environnement de travail plus propre. La protection du rail de guidage permet de prolonger la durée de vie de la machine et d'améliorer la stabilité opérationnelle à long terme.

« Le MegaS reflète notre volonté constante d'améliorer l'efficacité de la production dans le monde réel grâce à l'automatisation, la précision et la facilité d'utilisation », déclare le CEO de Monport Laser. « En renforçant ces performances, nous ne nous contentons pas d'améliorer la machine elle-même, mais nous aidons également les utilisateurs à accroître leur efficacité, à augmenter leur production et à créer de nouvelles opportunités commerciales. »

Conçue pour le travail du bois, la signalisation, l'éducation, la production publicitaire et la fabrication sur mesure, le MegaS prend en charge les flux de travail professionnels en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Disponibilité

Le Monport MegaS est maintenant disponible à l'achat directement sur le site officiel de Monport Laser.

Relations avec la presse : Monport Laser

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Sites web :

Allemagne : https://www.monportlaser.de/

France : https://www.monportlaser.fr/

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