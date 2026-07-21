Natus élargit l'accès à l'analyse par IA autoSCORE grâce à RAIN QUICK Software

L'intégration d'autoSCORE à BRAIN QUICK Software témoigne de la volonté de Natus de faire évoluer son portefeuille de solutions de neurodiagnostic grâce à des technologies innovantes qui améliorent l'accès à une analyse et une interprétation de haute qualité des EEG à l'échelle mondiale.

« Notre outil IA autoSCORE représente une avancée significative dans le domaine du neurodiagnostic numérique, où précision, rapidité et fiabilité clinique se conjuguent au profit tant des professionnels de santé que de leurs patients », a déclaré Cristiano Rizzo, Directeur général de Natus pour les régions EMEA et APAC. « Il s'agit pour nous d'accompagner les neurologues en leur proposant des technologies qui viennent compléter leur expertise, afin de permettre à tous les patients de bénéficier d'analyses pertinentes, fondées sur des données et fournies en temps opportun, sans pour autant compromettre la rigueur clinique. L'intégration d'une automatisation de pointe à BRAIN QUICK permet aux cliniciens de consacrer moins de temps à l'analyse manuelle et davantage à la prestation de soins de haute qualité, ce qui, au final, améliore le parcours du patient. »

L'algorithme autoSCORE est conçu pour alléger la charge pesant sur les ressources et le personnel cliniques grâce à une analyse automatisée réalisée à partir d'un modèle d'apprentissage profond entraîné sur 30 000 enregistrements EEG annotés par des experts.

Les premiers utilisateurs ont salué la fiabilité de l'outil autoSCORE, qui surpasse la plupart des détecteurs conventionnels de pointe et de crise d'épilepsie, en évaluant plusieurs anomalies pertinentes d'un point de vue clinique et en fournissant des évaluations dans le cadre de l'examen pour informer les prestataires de soins de santé du caractère normal ou anormal d'une étude EEG. Ils ont également apprécié son modèle d'IA fermé, qui garantit la cohérence et la sécurité.

L'intégration à BRAIN QUICK Software permet d'étendre la solution autoSCORE à un autre logiciel complet d'EEG de Natus, qui offre une grande fiabilité en simplifiant l'analyse et la création de rapports d'EEG. Selon les cliniciens européens qui utilisent la dernière version de BRAIN QUICK Software, la fiabilité des enregistrements est « irréprochable » et constitue « un élément clé dans des environnements à grand volume de données et très complexes, tels que l'évaluation préchirurgicale ».

« L'intelligence artificielle a la capacité de transformer la pratique de l'EEG, tout comme l'EEG numérique a transformé la neurophysiologie il y a plusieurs décennies », a déclaré le professeur Oriano Mecarelli, du département des neurosciences de l'université Sapienza de Rome. « Des outils tels qu'autoSCORE peuvent contribuer à élargir l'accès à l'expertise, à améliorer l'efficacité des processus de travail et à soutenir les cliniciens dans des environnements de plus en plus complexes. »

Grâce à ses deux plateformes d'EEG éprouvées, NeuroWorks et BRAIN QUICK Software, désormais dotées de la fonctionnalité autoSCORE, Natus a posé les bases solides de son développement, avec la volonté de proposer une innovation sans égal en matière de neurodiagnostic à l'échelle mondiale.

À PROPOS DE NATUS

Les prestataires de soins de santé du monde entier font confiance à Natus en tant que solution de dépistage, de diagnostic et de traitement des troubles du cerveau et des voies neuronales. Les meilleures solutions Natus, y compris le service, l'assistance sur le terrain et la formation, permettent aux cliniciens de faire progresser leurs normes de soins, d'améliorer les résultats pour les patients ainsi que leur qualité de vie. Pour plus d'informations sur Natus, consultez le site natus.com/neuro.

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