NAVEE dévoile la GT5 Max : une nouvelle référence pour les déplacements urbains du quotidien

PARIS, FRANCE, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, spécialiste de la mobilité électrique, étend son offre avec la GT5 Max, une trottinette électrique conçue pour répondre aux nouveaux usages urbains. Face à l'essor d'une mobilité alternative, la trottinette électrique s'impose désormais comme un outil du quotidien pour de nombreux citadins. Entre trajets domicile-travail, déplacements rapides en centre-ville et besoin de flexibilité, les utilisateurs recherchent aujourd'hui des modèles capables de concilier autonomie, performance et confort, sans exploser leur budget

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Avec la GT5 Max, NAVEE entend précisément répondre à ces attentes. Positionnée sur un segment stratégique, cette nouvelle trottinette électrique mise sur une fiche technique solide et des fonctionnalités ciblées pour séduire les actifs urbains.

Puissance et autonomie au rendez-vous

Sur le papier, la GT5 Max coche les cases essentielles. Elle embarque un moteur capable de délivrer jusqu'à 1638 W en puissance maximale, de quoi assurer des accélérations franches et franchir des pentes jusqu'à 28 %, un point clé en environnement urbain.

Côté autonomie, NAVEE annonce jusqu'à 90 km en conditions optimales (et environ 65 km à vitesse maximale de 25 km/h). De quoi couvrir plusieurs jours de trajets sans recharge, un avantage notable pour les utilisateurs réguliers. Comme attendu, la vitesse est bridée à 25 km/h pour rester conforme à la réglementation européenne.

Confort de conduite et sécurité renforcée

Ce modèle mise également sur le confort, avec une double suspension avant et arrière, encore rare sur ce segment de prix. Associée à des pneus tubeless de 10 pouces, elle permet d'absorber efficacement les aspérités de la route, que ce soit sur pavés, bitume irrégulier ou pistes cyclables dégradées.

La partie sécurité est bien fournie : frein à tambour à l'avant, frein à disque à l'arrière et système EABS pour un freinage plus progressif. On retrouve aussi un système de contrôle de traction (TCS), utile pour limiter les pertes d'adhérence, notamment sur sol humide. L'équipement est complété par un éclairage automatique, des feux stop et des clignotants intégrés, des éléments devenus indispensables pour une utilisation quotidienne en ville.

Connectivité et fonctionnalités modernes

La GT5 Max ne fait pas l'impasse sur les fonctions connectées. Elle intègre un écran TFT affichant les informations clés (vitesse, batterie, mode), ainsi qu'une compatibilité avec l'application NAVEE pour le suivi et les réglages.

Autre point intéressant : la compatibilité avec Apple Find My, qui permet de localiser facilement la trottinette en cas de perte ou de vol, un vrai plus sur ce segment.

Un positionnement agressif sur le marché

Avec un prix public conseillé de 549,99 €, et une offre de lancement à 449,99 €, NAVEE positionne clairement la GT5 Max face à des modèles concurrents plus chers, tout en proposant des caractéristiques solides sur le papier.

La GT5 Max sera disponible à partir du 29 avril dans les magasins Fnac et Darty.

A propos de NAVEE :

NAVEE est une marque internationale spécialisée dans la mobilité intelligente, axée sur l'ingénierie de systèmes et l'intégration de technologies avancées. En s'appuyant sur un design inspiré de l'automobile, des systèmes de suspension de pointe et des technologies de contrôle intégrant l'intelligence artificielle, NAVEE développe des produits haute performance destinés à accompagner une mobilité plus durable et plus adaptable, aussi bien en milieu urbain que pour les usages récréatifs et outdoor à travers le monde. Plus d'informations sur : https://naveetech.fr/

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