Puissance et efficacité : un nouveau chapitre s'ouvre pour la mobilité urbaine en France

PARIS, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de mobilité électrique NAVEE a annoncé aujourd'hui la nomination d'Olivier Giroud, icône et meilleur buteur de l'histoire du football français, en tant qu'ambassadeur de la marque en France. Ce partenariat marque une étape majeure dans le développement stratégique de NAVEE sur le marché français et souligne l'engagement de l'entreprise à promouvoir des solutions de mobilité urbaine plus intelligentes et plus efficaces à travers l'Europe.

Croissance accélérée en France et expansion européenne

Alors que la demande en matière de mobilité urbaine écologique ne cesse de croître dans les villes européennes, les trottinettes électriques occupent une place de plus en plus importante dans les trajets quotidiens. Grâce aux performances remarquables de ses produits et à son design soigné, NAVEE a connu une croissance rapide sur le marché européen au cours des dernières années.

En 2025, NAVEE s'est implantée avec succès dans plusieurs réseaux de distribution physiques majeurs en France, tissant ainsi un solide maillage commercial tout en enregistrant une forte croissance. Tournée vers l'avenir, l'entreprise continuera d'intensifier ses investissements sur le marché français par le biais de l'innovation produit, de l'élargissement de ses canaux de vente et de partenariats de marque, afin de consolider sa présence sur le marché.

Promouvoir une mobilité urbaine plus intelligente grâce à l'innovation

Sur le marché français, NAVEE va introduire une gamme de trottinettes électriques de haute performance, comprenant les modèles GT5 Max, NT5 Max, ST5 Max et ST3 Max. Cette gamme est conçue pour s'adapter à de multiples usages — allant des trajets urbains quotidiens aux déplacements de plus longue distance, sans oublier les conditions de conduite plus exigeantes — offrant ainsi des performances fiables dans une grande variété d'environnements.

Par son innovation constante, NAVEE ambitionne de proposer des solutions de mobilité plus sûres, plus pratiques et plus efficaces, faisant de la trottinette électrique un compagnon indispensable de la vie urbaine moderne. Le professionnalisme, la régularité et l'efficacité dont fait preuve Olivier Giroud sur le terrain font parfaitement écho à la promesse de NAVEE : offrir des performances fiables et une expérience de conduite de haute qualité.

Événement de lancement mondial à Munich

NAVEE organisera son événement de lancement mondial le 1er avril 2026 à Munich, où l'entreprise dévoilera ses toutes dernières innovations et sa nouvelle génération de trottinettes électriques destinées au marché européen. Cet événement rassemblera des représentants des médias et des partenaires de l'industrie venus de toute l'Europe pour découvrir et tester en avant-première les nouveaux produits et technologies de NAVEE.

À propos d'Olivier Giroud

Né en 1986, Olivier Giroud est une véritable icône du football français et le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Au cours de sa carrière, il a évolué dans les plus grands clubs européens, notamment Montpellier, Arsenal, Chelsea et l'AC Milan, remportant de nombreux titres de champion et des trophées majeurs.

Sur la scène internationale, Giroud compte 137 sélections avec les Bleus, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du pays. Il a représenté la France lors des grands tournois internationaux, aidant l'équipe à jouer les tout premiers rôles sur la scène mondiale.

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