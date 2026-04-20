NAVEE récompensé par quatre distinctions aux French Design Awards 2026

Ces récompenses soulignent l'influence croissante de NAVEE à l'échelle mondiale dans le design et l'ingénierie de la mobilité intelligente.

PARIS, France, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, leader mondial des solutions de mobilité intelligente, franchit une étape majeure lors des prestigieux French Design Awards en remportant les plus hautes distinctions pour sa gamme de trottinettes électriques. Les modèles ST5 et XT5 ont chacun reçu un Platinum Award, tandis que les NT5 et UT5 ont décroché des Gold Awards. Cette reconnaissance renforce davantage la position de NAVEE en tant que leader du design et de l'innovation sur le marché mondial de la mobilité intelligente.

Un design primé, conçu pour chaque trajet

Les modèles XT5, ST5, UT5 et NT5 de NAVEE figurent parmi les lauréats des French Design Awards 2026.

Organisés par l'International Awards Associate (IAA), les French Design Awards sont reconnus à l'échelle mondiale pour célébrer l'excellence en design. NAVEE a remporté quatre distinctions, reflétant sa philosophie de conception centrée sur l'utilisateur et ses solides capacités d'innovation, soutenues par des investissements continus en R&D, un réseau mondial de talents et des normes de test rigoureuses.

Les modèles primés illustrent la diversité et la force de l'offre produit de NAVEE :

ST5 (Platinum) – Léger et durable, conçu pour des déplacements urbains efficaces.

XT5 (Platinum) – Un modèle tout-terrain haut de gamme offrant des performances puissantes et une suspension avancée.

UT5 (Gold) – Une trottinette électrique haute performance au design élégant inspiré des supercars, destinée aux utilisateurs urbains. Elle a également été présentée lors du Gala du Festival de Printemps 2026 de CMG et a précédemment reçu le prix « Best of CES 2026 » décerné par Android Headlines.

NT5 (Gold) – Un modèle robuste et axé sur l'utilisateur, conçu pour des performances pratiques et une expérience de conduite plus personnalisée.

L'innovation au cœur de la reconnaissance mondiale

Les quatre récompenses remportées par NAVEE sur plusieurs produits témoignent de son engagement fort en matière d'innovation. L'entreprise consacre plus de 20 % de son budget annuel à la R&D, soutenue par un réseau mondial de talents et un portefeuille de plus de 200 brevets. Ses produits sont validés par des laboratoires certifiés et soumis à des normes de test rigoureuses, contribuant à renforcer sa reconnaissance à l'échelle mondiale.

Au-delà des trottinettes électriques, NAVEE étend son activité vers un écosystème de mobilité intelligente plus large. Suite à une récente évolution de sa marque, l'entreprise couvre désormais des catégories de produits sur terre, sur l'eau et dans les airs, en s'appuyant sur une ingénierie avancée et des algorithmes d'IA propriétaires pour étendre ses technologies clés à de nouvelles applications.

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