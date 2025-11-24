Newmark acquiert Catella Valuation Advisory à Paris, Franc

L'entreprise était valorisée à environ 40 milliards d'euros (46 milliards de dollars1) en biens immobiliers en 2024 ; l'équipe compte en moyenne 15 ans d'ancienneté

NEW YORK et PARIS, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK) (« Newmark » ou la « société »), leader dans le conseil en immobilier d'entreprise et fournisseur de services aux grands investisseurs institutionnels, aux entreprises mondiales et autres propriétaires et occupants, annonce l'acquisition de Catella Valuation Advisory SAS, une société parisienne leader dans l'évaluation et le conseil immobilier, opérant sur tous les types d'actifs, y compris les bureaux, les commerces, l'industriel, le résidentiel, les cliniques, les maisons de retraite (EHPAD), l'hôtellerie et les loisirs.

Jean-François Drouets

Catella Valuation Advisory SAS, qui a opéré en tant que filiale de Catella France SAS, a conseillé plus de 180 clients et évalué près de 3 200 biens immobiliers en 2024. L'acquisition porte le nombre d'employés de Newmark en France à environ 200[2], soulignant la solide dynamique depuis le lancement du bureau en 2024 et son engagement continu à conseiller les clients avec excellence tout au long du cycle de vie de l'actif.

« Cette acquisition représente une nouvelle étape dans la stratégie de Newmark visant à développer nos capacités d'évaluation et de conseil dans la région EMEA », déclare John D. Busi MAI, FRICS, président, Valuation & Advisory. « Catella Valuation Advisory est largement reconnu pour sa rigueur technique, son expertise locale et la confiance de ses clients - des valeurs qui s'alignent parfaitement sur celles de Newmark. Son intégration renforce notre capacité à fournir des informations cohérentes et de qualité sur les évaluations aux investisseurs, aux prêteurs et aux occupants sur les marchés mondiaux. »

L'évaluation et le conseil sont l'un des principaux piliers du développement de la société dans la région EMEA et dans le monde. Les recettes de cette gamme de services ont augmenté de 26,3 % depuis le début de l'année, au 30 septembre 2025.

Créé en 2005, Catella Valuation Advisory est composé d'une équipe de 12 spécialistes de l'évaluation qui ont l'habitude de travailler sur des projets d'immobilier commercial à la fois localement et plus largement en Europe. L'ensemble de l'équipe de Catella Valuation Advisory, dirigée par Jean-François Drouets, directeur général, et Nicolas Brosseaud, directeur général, rejoindra Newmark dans les mois à venir, opérant sous la marque Newmark tout en continuant à servir les clients avec la même équipe de direction et la même expertise du marché.

« Nous sommes extrêmement heureux et fiers de cette acquisition qui marque une étape importante dans le développement de Newmark en France », déclare Alexandre Gotti, président de Newmark en France. « L'intégration de l'équipe de conseillers en évaluation de Catella était un choix évident compte tenu de sa réputation exceptionnelle sur le marché.

Des hauts dirigeants de l'équipe de Catella Valuation Advisory sont membres de l'Institut Français de l'Expertise Immobilière et de l'Urban Land Institute. Catella Valuation Advisory est également membre d'Afrexim, Syndicat National des Professionnels Immobiliers, régulé par RICS & REV, et siège au conseil d'administration du Groupe Européen des Associations d'Experts.

« Rejoindre Newmark est une opportunité unique d'élargir notre champ d'action et d'opérer désormais à l'échelle mondiale et européenne », déclare Jean-François Drouets, président de Newmark Catella Valuation. « Nous sommes reconnaissants du parcours qui nous a conduits jusqu'ici et fiers de rejoindre une plateforme qui partage notre engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation et de l'intégrité dans le service à la clientèle. »

1 Basé sur le taux de change du 19 novembre 2025 de 1,1581 $ selon Bloomberg

2 Y compris les employés de Deskeo

