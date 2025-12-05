Newmark nomme Peter Trollope, cadre de l'immobilier mondialement reconnu, à la tête de Occupier Solutions

Amélioration des capacités de conseil stratégique pour les entreprises

NEW YORK, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK) ("Newmark" ou "la société"), leader dans le conseil en immobilier d'entreprise et fournisseur de services aux grands investisseurs institutionnels, aux entreprises mondiales et à d'autres propriétaires et occupants, annonce que la société a embauché Peter Trollope en tant que responsable mondial des solutions pour les occupants. M. Trollope, cadre immobilier de renommée mondiale qui a guidé des stratégies immobilières complexes pour certaines des plus grandes entreprises du monde, supervisera la croissance et l'évolution continues de l'activité intégrée de Newmark Occupier Solutions, qui sert les clients par le biais de conseils stratégiques globaux, de stratégies en matière de lieu de travail et d'expérience humaine, de représentation des locataires, de gestion des transactions, de gestion de programmes et de projets, d'administration de baux et de gestion d'installations.

Image courtesy of Newmark: Peter Trollope

"Notre objectif est d'être le fournisseur de services de bout en bout pour les entreprises occupantes, et nous pensons qu'il y a une grande marge de manœuvre pour développer la partie Occupier Services de notre entreprise sous la direction de Peter", a déclaré le CEO, Barry Gosin. "Les responsables de l'immobilier d'entreprise donnent la priorité à l'efficacité, à la culture et à la gestion des risques en plus des coûts ; notre avantage sera la rapidité, la transparence et les résultats obtenus grâce aux technologies modernes, à une exécution rigoureuse et à une attention constante portée à la valeur ajoutée pour le client".

Avec une expérience mondiale couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, M. Trollope a conseillé des clients du Fortune 500 dans tous les secteurs sur des initiatives critiques, notamment la réinvention du lieu de travail, l'intégration des fusions-acquisitions et l'optimisation du portefeuille. Avant de rejoindre Newmark, il a occupé le poste de responsable mondial du conseil en gestion de projet chez CBRE Group, où il a dirigé une activité annuelle d'un milliard de dollars comptant plus de 5 000 professionnels.

"La perspective globale de Peter, sa discipline opérationnelle et son expérience en matière de résultats pour les clients font de lui la personne idéale pour développer notre activité Occupier Solutions et accroître la valeur que nous offrons aux entreprises clientes dans le monde entier", a déclaré Lou Alvarado, Chief Operating Officer. "Il s'agit d'un leader qui élève toutes les dimensions d'une entreprise, les personnes, les processus et les performances. Il jouera un rôle décisif dans la progression vers notre objectif, à savoir générer plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaire à partir des services de gestion, des commissions de service et autres d'ici 2029".

La nomination de M. Trollope reflète la stratégie élargie de Newmark, qui consiste à investir dans les meilleurs talents et à fournir des conseils à fort impact grâce à une intégration transparente de l'immobilier, du personnel et de la technologie. Il travaillera en étroite collaboration avec Elizabeth Hart, présidente du leasing pour l'Amérique du Nord, afin de favoriser la collaboration entre les activités de leasing et des services de gestion de Newmark, tout en conduisant la planification stratégique, les résultats clients et en assurant un service client constant à grande échelle.

"Newmark dispose du dynamisme, du leadership et de la confiance des clients pour mettre au point ce que les services aux occupants peuvent apporter", a déclaré M. Trollope. "L'industrie demande un partenaire qui agisse plus rapidement, qui intègre la technologie de manière plus naturelle et qui mesure le succès en fonction des résultats. C'est la barre d'excellence de Newmark".

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK), et ses filiales (ensemble, « Newmark »), est un chef de file mondial de l'immobilier commercial, qui propose une gestion intégrée de toutes les phases du cycle de vie d'un bien immobilier. La gamme complète de services et de produits de Newmark est adaptée à chaque client, qu'il s'agisse de propriétaires ou d'occupants, d'investisseurs ou de fondateurs, de start-ups ou d'entreprises de premier ordre. En alliant la portée mondiale de la plateforme à la connaissance des marchés sur les marchés immobiliers établis et émergents, Newmark fournit un service de premier choix aux clients dans tout le spectre de l'industrie. Pour les douze mois se terminant le 30 septembre 2025, Newmark a généré un chiffre d'affaires de plus de 3,1 milliards de dollars. Au 30 septembre 2025, Newmark et ses partenaires commerciaux opéraient ensemble à partir d'environ 170 bureaux avec plus de 8 500 spécialistes répartis sur quatre continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nmrk.com ou suivez @newmark.

Discussion sur les déclarations prospectives concernant Newmark

Les déclarations contenues dans le présent document concernant Newmark qui ne sont pas des faits historiques sont des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques et des incertitudes, susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Il s'agit notamment de déclarations concernant les activités, les résultats, la situation financière, les liquidités et les perspectives de l'entreprise, qui peuvent constituer des déclarations prospectives et sont soumises au risque que l'impact réel diffère, éventuellement de manière significative, de ce qui est actuellement prévu. Sauf si la loi l'exige, Newmark ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives. Pour une discussion sur les autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives, voir les documents déposés par Newmark auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque et la note spéciale sur les informations prospectives présentés dans ces documents et toute mise à jour de ces facteurs de risque et de la note spéciale sur les informations prospectives contenus dans les rapports ultérieurs sur le formulaire 10-K, le formulaire 10-Q ou le formulaire 8-K.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838874/Peter_Trollope.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1057994/Newmark_Group_Logo_v1.jpg