Newmark ouvre un bureau à Paris et renforce son expansion mondiale grâce à l'ajout de talents clés

NEW YORK et PARIS, le 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK) (« Newmark »), une société de conseil en immobilier commercial de premier plan et un fournisseur de services aux grands investisseurs institutionnels, aux entreprises mondiales et d'autres propriétaires et occupants, annonce l'ouverture d'un bureau-phare à Paris, en France, et l'embauche de vétérans du secteur, François Blin et Emmanuel Frénot, à la tête de l'équipe. Dernière étape de la poursuite de l'expansion mondiale continue de Newmark, le bureau parisien, qui ouvre officiellement ses portes aujourd'hui, le 11 mars 2024, se concentrera dans un premier temps sur les marchés de capitaux et la location et sera situé au 32 Boulevard Haussmann 75009 Paris (9e arrondissement), qui abrite certains des monuments les plus emblématiques de Paris, notamment l'Opéra Garnier et les célèbres Grands Magasins. Renforçant la réputation de Newmark en tant que leader de l'industrie, le lancement du bureau de Paris a attiré plusieurs des meilleurs professionnels de l'immobilier commercial de la capitale afin d'asseoir sa présence sur le marché :

Image Courtesy of Newmark (top to bottom, left to right): David Bourla, Alexandre Gotti, Francois Blin, Emmanuel Frénot, Nicolas Coutant, Jérôme De Laboulaye, Clara Leclerc, Alexandre Lechat, Sarah Aghion, Antoine Salmon, Vianney d’Ersu, Louis Combet

François Blin et Emmanuel Frénot rejoignent JLL et CBRE en tant que directeur général des affaires et directeur général des affaires adjoint, respectivement, pour diriger l'équipe de Paris et se concentrer sur les marchés de capitaux.

rejoignent JLL et CBRE en tant que directeur général des affaires et directeur général des affaires adjoint, respectivement, pour diriger l'équipe de et se concentrer sur les marchés de capitaux. Antoine Salmon et Vianney d'Ersu , codirecteurs de la location au détail, rejoignent Knight Frank pour diriger les opérations de détail. De plus, les spécialistes du commerce de détail Sarah Aghion, Alexandre Lechat, Louis Combet et Clara Leclerc rejoindront Newmark pour travailler aux côtés d'Antoine Salmon et de Vianney d'Ersu.

et , codirecteurs de la location au détail, rejoignent Knight Frank pour diriger les opérations de détail. De plus, les spécialistes du commerce de détail Sarah Aghion, Alexandre Lechat, Louis Combet et Clara Leclerc rejoindront Newmark pour travailler aux côtés d'Antoine Salmon et de Vianney d'Ersu. Jérôme De Laboulaye , directeur général, rejoint CBRE Capital Markets ( France ) pour contribuer au développement du bureau des marchés de capitaux de Newmark.

, directeur général, rejoint CBRE Capital Markets ( ) pour contribuer au développement du bureau des marchés de capitaux de Newmark. Nicolas Coutant rejoindra JLL pour contribuer à la création de divers secteurs d'activité.

rejoindra JLL pour contribuer à la création de divers secteurs d'activité. David Bourla , directeur études et recherche, rejoint Knight Frank pour diriger toutes les initiatives de recherche françaises chez Newmark, fournissant des informations sur le marché basées sur des données, des analyses économiques de haut niveau et des enquêtes pour soutenir les clients et les professionnels du courtage.

, directeur études et recherche, rejoint Knight Frank pour diriger toutes les initiatives de recherche françaises chez Newmark, fournissant des informations sur le marché basées sur des données, des analyses économiques de haut niveau et des enquêtes pour soutenir les clients et les professionnels du courtage. Alexandre Gotti, président de Newmark en France , supervisera les opérations, la direction stratégique, la croissance et le recrutement, contribuant ainsi au développement de la présence de Newmark en France et en Europe .

« Newmark continue d'élargir sa portée et d'évoluer en fonction des demandes de l'industrie et des besoins de nos clients, et notre expansion en France avec la fusion d'une équipe aussi impressionnante est une étape importante dans notre stratégie de croissance et représente une nouvelle occasion de générer des résultats exceptionnels », a déclaré le président directeur général Barry Gosin. « Nous sommes impatients de poursuivre le développement de notre présence en Europe et d'attirer les meilleurs talents du monde entier alors que nous continuons d'augmenter encore notre chiffre d'affaires dans nos diverses zones géographiques et lignes de service. »

Avec plus d'un demi-siècle d'expérience combinée, ces recrutements de haut niveau établiront une présence solide et pleinement opérationnelle sur le marché français, soutenue par une recherche de premier plan sur le marché et la portée mondiale de Newmark dans plusieurs secteurs. Newmark s'attend à ce que l'arrivée de cette équipe renforce sa capacité à fournir un service de premier ordre aux clients du monde entier qui cherchent à diversifier leurs investissements par zone géographique et par type de propriété.

« Si vous êtes exceptionnel, Newmark est l'endroit où vous devez être. Notre expansion continue sur le marché européen est motivée par notre engagement en faveur de l'excellence pour nos clients. Notre objectif est de nous imposer comme le leader du marché en France, créé par des acteurs du marché », a poursuivi Barry Gosin. « La société comble le fossé entre les grandes villes financières en réunissant des talents indéniables issus des principaux marchés immobiliers du monde entier, notamment New York, Los Angeles, Londres et maintenant Paris. Alors que nous continuons à recruter des professionnels talentueux dans ces villes et dans d'autres, nous avons une confiance inébranlable dans l'avenir de Newmark. »

En tant que grand centre financier et économique européen, Paris attire un large éventail d'entreprises et d'investisseurs nationaux et internationaux en quête de valeur et de stabilité à long terme. L'emplacement stratégique de la ville, ses excellentes infrastructures, sa gamme variée d'opportunités immobilières commerciales et la forte connectivité en font une destination attrayante pour les entreprises locales, régionales et mondiales. La France a toujours conservé son statut de marché immobilier de premier plan, avec une récente augmentation de la demande d'espaces logistiques et d'entreposage, et à Paris, d'actifs résidentiels et de bureaux dans des emplacements de premier choix. Dans l'ensemble, le marché devrait se redresser à mesure que les conditions économiques s'améliorent.

En tant que société d'immobilier commercial ayant le meilleur taux de croissance à long terme de l'industriei, Newmark continue d'investir dans l'amélioration des capacités et de l'infrastructure de sa plate-forme, soutenue par le recrutement et la fidélisation des meilleurs talents de l'industrie dans les zones géographiques et les secteurs verticaux de l'immobilier, les nominations de dirigeants stratégiques dans les domaines de la location , des marchés de capitaux et de l' immobilier multifamilial , et les entrées dans de nouveaux secteurs tout au long de l'année 2023. En outre, avec les embauches récentes de Matthew Featherstone et de Jonathan Firestone pour gérer respectivement la dette et les financements structurés au Royaume-Uni et aux États-Unis, Newmark continue de donner la priorité à sa stratégie d'unification pour construire une plate-forme complète de services aux propriétaires et aux occupants à l'échelle mondiale.

