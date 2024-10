Newmark renforce sa présence en Allemagne en nommant Marcus Lütgering, grand dirigeant du secteur, à la tête de l'entreprise dans le pays pour piloter la croissance et la stratégie.

NEW YORK et MUNICH, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK) (« Newmark »), un des principaux conseillers en immobilier commercial et fournisseur de services aux grands investisseurs institutionnels, aux entreprises mondiales et à d'autres propriétaires et occupants, annonce que Marcus Lütgering, dirigeant de renom du secteur en Allemagne, a rejoint l'entreprise pour encadrer ses efforts de développement des activités allemandes, poursuivant ainsi sa stratégie globale de recrutement de professionnels de haut niveau dans presque tous les secteurs verticaux, classes d'actifs et zones géographiques clés.

Image Courtesy of Newmark: Marcus Lütgering

« L'Allemagne est un centre financier et industriel mondial de premier plan, qui abrite 50 entreprises Forbes Global 2000 20241, dont de grandes banques et d'autres établissements financiers, des fabricants et des entreprises technologiques de premier plan, ainsi que la Banque centrale européenne. Sous la direction de Marcus, notre nouveau bureau allemand offre de formidables possibilités de coopération, de partenariat et d'expansion commerciale, car nous souhaitons tirer parti de la force économique du pays et de ses possibilités d'investissement », a déclaré Barry Gosin, directeur général. « Nous prévoyons d'être présents dans presque toutes les grandes villes d'Allemagne et d'étendre le succès de notre plateforme mondiale à l'ensemble du pays, en nous inspirant de nos capacités de premier plan en matière de conseil aux occupants et aux investisseurs. »

M. Lütgering, basé à Munich, supervisera les opérations de courtage de Newmark en Allemagne, y compris le recrutement, la direction stratégique, le développement commercial et le service à la clientèle. M. Lütgering rejoint Newmark après s'être forgé une réputation de renom, ayant dirigé les activités d'investissement dans les bureaux allemands de JLL en tant que responsable du bureau de Munich. Il a joué un rôle prépondérant au sein du conseil d'administration du bureau EMEA et a également été membre du conseil stratégique de l'entreprise pour l'Allemagne. Auparavant, M. Lütgering a travaillé chez HIH GmbH et comme conseiller d'une grande famille munichoise très présente aux États-Unis. Au cours de sa carrière, M. Lütgering a participé à certaines des ventes les plus importantes d'Allemagne, réalisant plus de 450 transactions d'une valeur totale de 36,8 milliards d'euros.

« Nous sommes ravis d'accueillir Marcus pour encadrer notre expansion stratégique en Allemagne, qui marque une étape importante dans notre collaboration mondiale dans les domaines de la vente d'investissements, de la dette et du financement structuré, des services aux occupants et d'autres domaines clés », a déclaré Michael Lehrman, président de Newmark pour le Royaume-Uni. « Cette expansion offre une occasion unique à nos équipes du Royaume-Uni et de France de renforcer et d'étendre les relations avec les clients en Allemagne, en mettant en synergie nos meilleurs talents en Europe et en Amérique du Nord pour améliorer nos offres de services et consolider notre position sur le marché. »

Newmark est la société de services immobiliers commerciaux qui connaît la croissance la plus rapide depuis 20112. Classée troisième plus grande entreprise de vente d'investissements aux États-Unis par MSCI et deuxième plus grande entreprise d'émission de dette aux États-Unis par Commercial Property Executive pour 2023, la société a presque quadruplé sa part de marché d'émission de dette et plus que doublé sa part de marché de vente d'investissements depuis 20153.

Active depuis un certain temps dans les principales villes de la région EMEA (dont le Royaume-Uni), Newmark est de plus en plus présente en Allemagne et dans toute l'Europe en général, y ayant établi un effectif régional d'environ 1 000 professionnels en moins de trois ans et ayant généré environ 300 millions de dollars de recettes annuelles à partir de ses activités dans l'EMEA au cours de la période de douze mois ayant pris fin le 30 juin 2024. 13,4 % du chiffre d'affaires de Newmark sur la même période a été généré par les activités non américaines de la société, contre moins de 5 % en 2021, en grande partie grâce aux acquisitions dans le domaine du courtage, des ventes et du conseil en location et aux recrutements stratégiques dans l'ensemble du Royaume-Uni. Plus récemment, la société a établi son bureau français à Paris. Depuis son ouverture en mars, l'équipe française a accueilli 35 professionnels de l'immobilier commercial de premier plan et prévoit de continuer à se développer. L'arrivée officielle de Newmark à Munich s'inscrit dans le prolongement des activités commerciales existantes de la société, qui comprennent des transactions et des services de conseil dans des grandes villes telles que Berlin, Düsseldorf, Essen, Francfort-sur-le-Main, Herzogenaurach, Cologne, Munich et Münster.

« L'engagement de Newmark à fournir un service axé sur le client et à recruter et développer les meilleurs talents du secteur est inégalé », a déclaré M. Lütgering. « Je suis très honoré d'encadrer l'expansion de Newmark en Allemagne. Cette opportunité représente une étape importante, tant pour Newmark que pour moi. Je suis impatient de mettre à profit mon expérience dans le secteur pour stimuler la croissance, l'innovation et un service à la clientèle exceptionnel sur l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe, tout en contribuant au succès mondial de Newmark ».

« Notre engagement consiste à offrir une plateforme qui attire, habilite et permet à nos professionnels d'exceller, tout en poursuivant résolument notre mission de réunir les personnes les plus talentueuses et les plus innovantes à travers le monde », a ajouté M. Gosin.

En tant que première économie d'Europe, offrant stabilité et résistance aux fluctuations économiques, le marché allemand joue un rôle essentiel dans l'environnement plus large de l'immobilier commercial européen. Centre industriel et logistique majeur, avec des villes comme Francfort et Berlin qui stimulent la demande de bureaux, d'entreprises et d'espaces technologiques, l'Allemagne attire d'importants investissements internationaux et a été le deuxième marché pour les transactions immobilières commerciales en Europe (après le Royaume-Uni) pour le semestre clos le 30 juin 2024 et les années civiles 2023 et 2022, et le plus important en 20214. La suprématie de l'Allemagne en matière de durabilité et de pratiques de construction écologiques renforce encore son attrait, faisant de ce marché un point clé pour la croissance et le développement immobilier à long terme.

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK), avec ses filiales (« Newmark »), est un leader mondial de l'immobilier commercial, qui propose une gestion intégrée de toutes les phases du cycle de vie d'un bien immobilier. La gamme complète de services et de produits de Newmark est adaptée à chaque client, qu'il s'agisse de propriétaires ou d'occupants, d'investisseurs ou de fondateurs, de start-ups ou d'entreprises de premier ordre. En alliant la portée mondiale de la plateforme à la connaissance des marchés sur les marchés immobiliers établis et émergents, Newmark fournit un service de premier choix aux clients dans tout le spectre de l'industrie. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, Newmark a généré un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards de dollars. Au 30 juin 2024, les bureaux appartenant à Newmark, ainsi que ses partenaires commerciaux, opèrent à partir d'environ 170 bureaux avec 7 800 professionnels dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nmrk.com ou suivez @newmark.

1 Forbes The Global 2000 2024 publié le 6 juin 2024 link.

2 Les recettes 2011 de Newmark sont basées sur les recettes non vérifiées de Newmark & Company Real Estate, Inc. pour l'ensemble de l'année 2011. Les sociétés comparables prises en compte dans la moyenne 2011-2023 sont les sociétés américaines CBRE, CIGI, JLL, MMI et WD (en USD) et la société britannique SVS (en GBP). En outre, le téléscripteur américain CWK n'a pas déclaré de revenus pour les périodes antérieures à 2015 et est donc exclu.

3 La part de marché de la vente d'investissements est calculée en divisant les volumes américains de Newmark par les volumes de vente d'investissements de MSCI U.S. pour les dates concernées. La part de marché de l'émission de dette inclut le volume de courtage hypothécaire non émis de Newmark plus les volumes d'émission GSE/FHA. La part de marché de Newmark correspond à ces volumes divisés par les volumes de prêts hypothécaires commerciaux/multifamiliaux de la Mortgage Banker's Association. La période couverte par ces données sur les parts de marché aux États-Unis correspond à l'année 2015 et à la période de douze mois ayant pris fin le 30 juillet 2024. Les données sur les parts de marché ne s'appliquent qu'aux États-Unis.

4 Selon MSCI Real Assets (anciennement Real Capital Analytics, ou « RCA »)

