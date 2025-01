Newmark renforce sa présence en Europe et étend la portée de sa marque pour signifier sa croissance mondiale

La société d'immobilier commercial à la croissance la plus rapide depuis 2011 englobe sous sa marque BH2 et Gerald Eve, deux sociétés basées à Londres

NEW YORK et LONDRES, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK) (« Newmark » ou « la société »), leader dans le conseil en immobilier d'entreprise et fournisseur de services aux grands investisseurs institutionnels, aux entreprises mondiales et à d'autres propriétaires et occupants, annonce que les sociétés de conseil en immobilier londoniennes BH2 et Gerald Eve opèrent désormais sous le nom de Newmark.

Newmark a généré près de 350 millions de dollars de revenus en dehors des États-Unis au cours des 12 mois précédant le 30 septembre 2024, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de plus de 60 % depuis son introduction en bourse en 2017. La majeure partie de ce chiffre provient du Royaume-Uni et de l'Europe continentale, où l'entreprise a construit une base solide de talents leaders sur le marché, représentés par plus de 1 000 professionnels, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie et en Pologne.

« L'expansion rapide et précoce de Newmark en Europe reflète notre engagement à fournir une expertise et des solutions de classe mondiale à nos clients dans le monde entier », a déclaré Barry Gosin, directeur général. « L'unification de notre marque nous permettra de réussir encore plus sur les marchés importants, où nous prévoyons d'offrir des services dans presque tous les secteurs verticaux dans un avenir proche, alors que nous poursuivons notre expansion internationale.

L'entreprise a élargi sa gamme de services à travers l'Europe grâce à l'acquisition de BH2, Gerald Eve, Harper Dennis Hobbs, Knotel et Deskeo - ainsi qu'à des nominations stratégiques de talents au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Newmark a également développé de manière significative ses activités internationales au cours des dernières années sur des marchés tels que le Canada, le Mexique, Singapour, Hong Kong et l'Inde.

Newmark opère aujourd'hui à partir de plus de 20 bureaux européens1 dans de multiples secteurs d'activité et types de biens, tels que les marchés des capitaux, le conseil en immobilier d'entreprise, la dette et le financement structuré, les taux d'affaires, la planification et le développement, la représentation des locataires, le crédit-bail immobilier et l'évaluation et le conseil. Les leaders estimés de l'immobilier commercial de Newmark Tony Gibbon, Simon Prichard et David Harper supervisent et aident à diriger les activités de Newmark au Royaume-Uni, tandis que Marcus Lütgering, Alexandre Gotti, François Blin et Emmanuel Frénot dirigent l'Allemagne et la France ; tous travaillent en étroite collaboration avec Michael Lehrman, Président des activités de Newmark au Royaume-Uni et aux États-Unis, où la société est leader du marché.

« L'unification de la marque Newmark dans le monde entier crée un ensemble dynamique de talents et d'expertise, ce qui nous permet de relier de manière transparente les capitaux mondiaux aux opportunités, quel que soit le lieu », a déclaré M. Lehrman. « Cette synergie renforce notre capacité à fournir des résultats innovants et personnalisés, garantissant ainsi à nos clients une longueur d'avance sur un marché de plus en plus interconnecté. »

Newmark est en position de force pour conseiller ses clients sur les secteurs en demande et en reprise, avec une liste mondiale de talents innovants et leaders sur le marché aux États-Unis et dans le monde entier, spécialisés dans les bureaux, le commerce de détail, le résidentiel/multifamilial, l'industriel et la logistique, les hôtels et les centres de données. Selon Newmark Research, la reprise de la valeur de l'immobilier européen devrait se poursuivre en 2025 et l'activité d'investissement devrait s'accélérer tout au long de l'année.

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK), et ses filiales (ensemble, « Newmark »), est un chef de file mondial de l'immobilier commercial, qui propose une gestion intégrée de toutes les phases du cycle de vie d'un bien immobilier. La gamme complète de services et de produits de Newmark est adaptée à chaque client, qu'il s'agisse de propriétaires ou d'occupants, d'investisseurs ou de fondateurs, de start-ups ou d'entreprises de premier ordre. En alliant la portée mondiale de la plateforme à la connaissance des marchés sur les marchés immobiliers établis et émergents, Newmark fournit un service de premier choix aux clients dans tout le spectre de l'industrie. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, Newmark a généré un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards de dollars. Au 30 juin 2024, les bureaux appartenant à Newmark, ainsi que ses partenaires commerciaux, opèrent à partir d'environ 170 bureaux avec 7 800 professionnels dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nmrk.com ou suivez @newmark.

Discussion sur les déclarations prospectives concernant Newmark

Les déclarations contenues dans ce document concernant Newmark qui ne sont pas des faits historiques sont des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques et des incertitudes, susceptibles d'entraîner des écarts entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Il s'agit notamment de déclarations concernant les activités, les résultats, la situation financière, les liquidités et les perspectives de l'entreprise, qui peuvent constituer des déclarations prospectives et sont soumises au risque que l'impact réel diffère, éventuellement de manière significative, de ce qui est actuellement prévu. Sauf si la loi l'exige, Newmark ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives. Pour une discussion sur les autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives, voir les documents déposés par Newmark auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque et la note spéciale sur les informations prospectives présentés dans ces documents et toute mise à jour de ces facteurs de risque et de la note spéciale sur les informations prospectives contenus dans les rapports ultérieurs sur le formulaire 10-K, le formulaire 10-Q ou le formulaire 8-K.

1 Y compris les bureaux des sociétés affiliées et des partenaires commerciaux de Newmark.

