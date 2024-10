NIANCE publie un livre blanc révolutionnaire: Focus sur la beauté et la longévité - Les 12 caractéristiques du vieillissement

ZURICH, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- NIANCE, le leader suisse des soins de luxe et du bien-être, est fier d'annoncer la publication de son nouveau livre blanc « Les 12 caractéristiques du vieillissement ». Ce document novateur explore en profondeur l'évolution de la science du vieillissement et met en lumière la manière dont les produits innovants de NIANCE ciblent les processus biologiques du vieillissement grâce à une biotechnologie avancée et à des ingrédients actifs.

Le cadre des « caractéristiques du vieillissement » a été introduit pour la première fois en 2013 par des chercheurs de renom, dont Carlos López-Otín, Maria A. Blasco, Linda Partridge, Manuel Serrano et Guido Kroemer, qui ont identifié neuf mécanismes biologiques clés à l'origine du vieillissement, tels que l'instabilité génomique et la dysfonction mitochondriale. En janvier 2023, la revue Cell a publié une mise à jour de ce cadre, ajoutant trois nouvelles caractéristiques : la dysbiose, l'inflammation chronique et la dysfonction de l'autophagie, portant ainsi leur nombre à douze. Le livre blanc de NIANCE non seulement explique ces caractéristiques, mais met également en évidence comment le Swiss Glacier Complex® et les compléments GENR8® de la marque ciblent chacune de ces caractéristiques pour soutenir la santé de la peau et la vitalité globale.

Au cœur du développement des produits NIANCE se trouve sa biotechnologie exclusive FERNESSE™, qui maximise la biodisponibilité de plus de 130 ingrédients actifs utilisés dans ses formulations. FERNESSE™ garantit que ces puissants composés bioactifs sont entièrement absorbés par le corps, renforçant ainsi l'efficacité des produits et assurant une régénération cellulaire en profondeur.

« Chez NIANCE, nous nous engageons à développer des produits qui vont au-delà des simples signes superficiels du vieillissement », a déclaré Marnix Ettema, PDG de NIANCE. « Nos dernières recherches et innovations, présentées dans ce livre blanc, démontrent notre mission d'aider les consommateurs à maintenir une peau jeune et éclatante tout en soutenant leur bien-être global au niveau cellulaire. Nous pensons que cette publication renforcera encore la position de leader de NIANCE dans la fusion des avancées scientifiques avec la beauté et la longévité. »

Le livre blanc complet est désormais disponible en téléchargement sur le site officiel de NIANCE, offrant des informations approfondies sur la science derrière les formulations révolutionnaires de la marque.

À propos de NIANCE

NIANCE est une marque suisse de luxe spécialisée dans la beauté et la longévité, renommée pour ses formulations scientifiquement avancées développées grâce à la biotechnologie FERNESSE™. Depuis plus d'une décennie, NIANCE est exclusivement distribué dans des spas de luxe mondialement réputés, des cliniques de santé et des grands magasins prestigieux, dont Harrods à Londres, Kirchhofer à Interlaken et SKP en Chine. Cet accès exclusif souligne l'engagement de NIANCE à offrir des produits haut de gamme, scientifiquement avancés, à une clientèle mondiale exigeante. La gamme de produits NIANCE comprend 21 soins de la peau et 5 compléments alimentaires, chacun ciblant plusieurs signes du vieillissement, allant des rides fines aux problèmes plus profonds de santé cellulaire. En 2024, le célèbre mannequin Natalia Vodianova est devenue une actionnaire majeure, renforçant ainsi son engagement de longue date envers la marque.