NIANCE presenta un white paper rivoluzionario su bellezza e longevità: Affrontare i 12 tratti distintivi dell'invecchiamento

ZURIGO, 21 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- NIANCE, leader svizzero nel settore della cura della pelle e del benessere di lusso, ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo white paper, "Addressing the 12 Hallmarks of Aging". Questo documento, unico nel suo genere, si addentra nell'evoluzione della scienza dell'invecchiamento e mostra come i prodotti innovativi di NIANCE agiscano sui processi biologici alla base dell'invecchiamento attraverso biotecnologie avanzate e principi attivi.

Il modello "Hallmarks of Aging" è stato introdotto per la prima volta nel 2013 dai ricercatori Carlos López-Otín, Maria A. Blasco, Linda Partridge, Manuel Serrano e Guido Kroemer, che hanno identificato nove meccanismi biologici chiave che determinano l'invecchiamento, come l'instabilità genomica e la disfunzione mitocondriale. Nel gennaio 2023, Cell ha pubblicato un quadro di riferimento aggiornato che ha aggiunto tre nuovi tratti distintivi: disbiosi, infiammazione cronica e disfunzione dell'autofagia, portando il numero a 12. Il white paper di NIANCE spiega questi tratti distintivi e spiega come lo Swiss Glacier Complex® del marchio, la ricca gamma di principi attivi e gli integratori GENR8® agiscono specificamente su ciascuno dei 12 tratti distintivi per supportare la salute della pelle e la vitalità generale.

Il cuore dello sviluppo dei prodotti NIANCE è la sua biotecnologia proprietaria FERNESSE™, che ottimizza la biodisponibilità di oltre 130 principi attivi utilizzati nelle formulazioni. FERNESSE™ garantisce che il corpo assorba completamente questi potenti composti bioattivi, potenziando l'efficacia dei prodotti e garantendo un profondo ringiovanimento cellulare.

"In NIANCE ci impegniamo a sviluppare prodotti all'avanguardia che vadano oltre il trattamento dei segni superficiali dell'invecchiamento", ha affermato Marnix Ettema, CEO di NIANCE. "La nostra ricerca e le nostre innovazioni, riassunte in questo white paper, dimostrano la nostra missione: aiutare i consumatori a mantenere una pelle giovane e luminosa, supportando al contempo il loro benessere generale a livello cellulare. Riteniamo che questa pubblicazione contribuirà a spiegare la leadership di NIANCE nel tradurre i progressi scientifici anti-invecchiamento in soluzioni efficaci per la bellezza e la longevità."

Il white paper completo è disponibile per il download sul sito web di NIANCE e offre approfondimenti approfonditi sui principi scientifici alla base delle rivoluzionarie formulazioni del marchio.

Informazioni su NIANCE

NIANCE è un marchio svizzero di lusso specializzato in bellezza e longevità, rinomato per le sue formulazioni scientificamente avanzate e per l'impiego della biotecnologia FERNESSE™. Da oltre un decennio, il marchio NIANCE è distribuito in esclusiva presso lussuosi hotel spa, cliniche sanitarie e prestigiosi grandi magazzini di fama mondiale, tra cui Harrods a Londra, Kirchhofer a Interlaken e SKP in Cina. Questo accesso esclusivo sottolinea l'impegno di NIANCE nell'offrire prodotti di alta qualità, scientificamente avanzati, a una clientela globale esigente.

Nel 2024, la supermodella di fama mondiale Natalia Vodianova è diventata un'azionista importante, consolidando il suo impegno di lunga data nei confronti del marchio.