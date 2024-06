Nouveaux services cloud et options de déploiement flexibles désormais disponibles dans la Precisely Data Integrity Suite

Les services d'analyse spatiale et d'enrichissement des données apportent un nouveau contexte et de nouvelles informations, tandis que la nouvelle API permet la réplication mainframe dans des environnements privés.

BURLINGTON, Mass,, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce la disponibilité des services Spatial Analytics et Data Enrichment pour sa Precisely Data Integrity Suite, ainsi que le lancement d'une nouvelle API privée pour la réplication mainframe. Ces nouvelles offres permettent aux clients d'utiliser des API spatiales natives dans le cloud pour produire des applications spatiales plus évolutives et plus performantes, d'enrichir les données avec des jeux de données tierces critiques qui ajoutent un contexte et révèlent de nouvelles perspectives pour les données de localisation, et d'accéder à des options de déploiement plus flexibles pour la réplication mainframe.

Le nouveau service Spatial Analytics de la Precisely Data Integrity Suite offre des rapports de localisation qui permettent aux entreprises d'évaluer avec précision les risques et d'améliorer l'évaluation des performances liées aux biens immobiliers. Cette image montre une vue d'ensemble de la probabilité des différents facteurs de risque affectant une adresse spécifique dans le Massachusetts, aux États-Unis.

Avec ces ajouts, la Data Integrity Suite offre désormais un ensemble complet de fonctionnalités qui se connectent de manière transparente par le biais de sa Data Integrity Foundation. Dotée d'un catalogue de données partagé, d'une intelligence basée sur le machine learning et d'agents d'exécution hybrides pour exécuter des workloads dans n'importe quel environnement de données, la Data Integrity Foundation est essentielle pour accéder aux fonctionnalités les plus critiques nécessaires pour obtenir des données fiables et prêtes pour l'IA. Cela comprend la Data Integration, la Data Observability, la Data Governance, la Data Quality, le Geo Addressing, le Spatial Analytics et la Data Enrichment.

Découvrir la puissance de l'analyse spatiale centrée sur l'entreprise

Les données de chaque entreprise comportent un élément de localisation qui peut être exploité pour obtenir des informations plus approfondies, mais il faut d'abord disposer des bons outils pour en découvrir la valeur. Avec le service Spatial Analytics de la Data Integrity Suite, les clients peuvent découvrir des modèles, des tendances et des relations entre des jeux de données géoréférencées et partager facilement des résultats clés par le biais de processus métier enrichis, de cartes et de rapports prêts à l'emploi afin d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les organisations de tous les secteurs d'activité sont en mesure de :

Tirer parti d'un contexte géographique amélioré pour une évaluation plus précise des risques, une allocation optimisée des ressources et une meilleure évaluation des performances liées aux sites.

Trouver le bon public pour les nouveaux services et produire des offres plus précises, plus ciblées et plus opportunes pour les clients grâce à l'analyse avancée de la localisation.

Concevoir des applications personnalisées grâce à l'accès à un ensemble varié d'API .

Maximiser le potentiel des données grâce à une facilité d'enrichissement

En ajoutant des jeux de données tierces fiables et pertinentes, les entreprises peuvent transformer leurs données autogénérées en actifs commerciaux complets, cohérents et fiables qui conduisent à des prédictions plus précises, qui alimentent des modèles fiables et favorisent l'innovation. Cependant, la combinaison de données de premier plan provenant de sources internes avec des données de tierces parties est généralement un processus complexe et fastidieux.

Avec le service Data Enrichment de la Precisely Data Integrity Suite, les clients peuvent :

Économiser du temps et des ressources en enrichissant rapidement les données à l'aide de jeux de données fiables, faciles à utiliser et ne nécessitant que peu ou pas de préparation.

Améliorer la valeur, la précision et l'exhaustivité des données d'entreprise en y ajoutant un contexte pertinent à partir de jeux de données sélectionnés.

Identifier les tendances, les modèles et les anomalies qui pourraient ne pas être apparents avec les seules données de premier plan.

Libérer la valeur des données mainframe en environnements privés

Une nouvelle API Private Mainframe Replication, qui fait partie du service Data Integration de la Data Integrity Suite, fournit une solution basée sur des conteneurs pour la réplication des mainframes. Elle donne aux utilisateurs la liberté de déplacer les données en fonction de leurs besoins, que l'environnement cible soit un datacenter privé, une plateforme on-premises ou un environnement hybride.

Ceci est particulièrement important pour les entreprises des secteurs hautement réglementés, tels que les services financiers, la banque et l'assurance, qui peuvent être confrontés à des exigences strictes en matière de déploiement. La nouvelle offre permet aux utilisateurs de répondre aux besoins de déploiement internes et externes tout en accédant à des données mainframe précieuses pour l'analyse avancée, l'IA et d'autres initiatives commerciales critiques.

« Les clients peuvent désormais accéder à une gamme complète de fonctionnalités d'intégrité des données de la manière qui convient le mieux à leur entreprise, ce qui leur permet d'alimenter rapidement et facilement leur organisation avec des données hautement fiables, déclare Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely. Nous sommes fiers de montrer la voie en proposant une solution d'intégrité des données convergente qui combine de manière unique tout ce qui va de l'intégration des données à l'analyse spatiale et à l'enrichissement des données - des éléments essentiels pour garantir des résultats fiables en matière d'IA et d'analyse avancée. »

Pour réserver sa place à l'un des prochains événements Trust '24 et en savoir plus sur les nouvelles mises à jour de la Precisely Data Integrity Suite.

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Ses produits d'intégration, de qualité, de gouvernance et d'enrichissement des données, ainsi que d'intelligence de localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2448841/Precisely_Data_Integrity_Suite.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/4784315/Precisely_Logo.jpg