OBI Pharma annonce l'approbation par la FDA de sa demande de DNR pour une étude de phase I/II de l'OBI-3424 dans le traitement des tumeurs solides exprimant l'enzyme AKR1C3

OBI prévoit de recruter des patients atteints de tumeurs solides, notamment de carcinomes hépatocellulaires (CHC) et de cancers de la prostate résistants à la castration (CPRC). Le Dr Tillman Pearce, conseiller médical en chef d'OBI Pharma, a déclaré : « Cet essai clinique vise à vérifier la sécurité et le profil d'activité préliminaire de l'OBI-3424, un promédicament alkylant de l'ADN novateur pour le traitement du cancer qui est activé de manière sélective par l'AKR1C3, une enzyme surexprimée dans un certain nombre de tumeurs solides et liquides. Nous nous réjouissons de réaliser le premier essai clinique chez l'homme au Centre médical MD Anderson de l'Université du Texas et au James Cancer Hospital and Solove Research Institute de l'université d'État de l'Ohio, deux des plus grandes institutions de recherche en oncologie d'Amérique. »

Amy Huang, directrice générale d'OBI Pharma, a ajouté : « Nous sommes fiers de poursuivre le développement de notre gamme unique de médicaments ciblés contre le cancer, qui inclut des cibles telles que les séries Globo et l'AKR1C3. L'OBI-3424 vient enrichir la gamme de médicaments d'OBI pour les tumeurs solides et liquides chez les patients cancéreux qui surexpriment l'AKR1C3. OBI fait un premier pas pour tester la sécurité et l'efficacité initiale d'une nouvelle classe de thérapies ciblées contre l'AKR1C3. Nous sommes ravis de développer des thérapies ciblées innovantes dans la lutte contre les cancers dont les besoins ne sont pas satisfaits. »

À propos de l'OBI-3424

L'OBI-3424 est un promédicament à petites molécules novateur qui cible de façon sélective les cancers surexprimant l'enzyme aldo-céto-réductase 1C3 (AKR1C3) et libère sélectivement un puissant agent alkylant de l'ADN en présence de l'enzyme AKR1C3. Ce mode d'activation sélectif distingue l'OBI-3424 des agents alkylants traditionnels, comme le cyclophosphamide et l'ifosfamide, lesquels sont non sélectifs.

La surexpression de l'AKR1C3 a été documentée dans un certain nombre de cancers résistants aux traitements et difficiles à traiter, notamment les carcinomes hépatocellulaires (CHC), le cancer de la prostate résistant à la castration (CRPC) et la leucémie aiguë lymphoblastique des cellules T (T-LAL). L'AKR1C3 est surexprimé dans près de 15 tumeurs solides et liquides.

En outre, une sélection individualisée des patients par coloration en fonction de la surexpression de l'AKR1C3 par immunohistochimie peut être effectuée sur la base de biopsies de tumeurs ou de cellules tumorales en circulation, afin d'identifier les patients avec d'autres types de tumeurs plus susceptibles de répondre au traitement par OBI-3424, ce qui offre la possibilité d'une stratégie de développement clinique rationalisée.

OBI Pharma possède des droits mondiaux sur l'OBI-3424 à l'exception des pays suivants, pour lesquels Ascenta Pharma détient les droits : Chine, Hong Kong, Macao, Taïwan, Japon, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Turquie et Inde.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. est une société biopharmaceutique créée en 2002 et basée à Taïwan. Son objectif est de mettre au point et de concéder des licences pour de nouveaux agents thérapeutiques répondant à des besoins médicaux non satisfaits contre des cibles cancéreuses telles que les séries Globo (dont le Globo H), AKR1C3 et d'autres cibles prometteuses.

Le portefeuille d'immuno-oncologie unique en son genre de la société, ciblant les séries Globo, comprend l'adagloxad simolenin (anciennement OBI-822), un vaccin d'immunothérapie active de la série Globo ; OBI-888 (Globo H mAb) et OBI-999 (Globo H ADC). Le nouveau traitement ciblé AKR1C3 de la société, unique en son genre, est l'OBI-3424 (un promédicament à petites molécules), qui libère de manière sélective un puissant agent alkylant de l'ADN en présence de l'enzyme aldo-céto-réductase 1C3 (AKR1C3). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.obipharma.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse et qui ne décrivent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur de prochains essais cliniques, sur les résultats et le calendrier de ces essais. De tels facteurs de risques sont identifiés et exposés ponctuellement dans les rapports et les présentations d'OBI Pharma, notamment dans les documents qu'OBI Pharma dépose auprès de la Taiwan Securities and Exchange Commission.

