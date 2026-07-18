Once Human annonce sa sortie le 25 août sur PS5 et Xbox, avec une nouvelle vue à la première personne et un cross-play complet

Les précommandes sont désormais ouvertes, avec des packs de récompenses exclusifs à chaque plateforme !

GUANGZHOU, Chine, 18 juillet 2026 /PRNewswire/ -- NetEase Games et Starry Studio sont ravis d'annoncer que leur jeu de survie à succès se déroulant dans des mondes étranges, Once Human, sortira officiellement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 25 août, avec une toute nouvelle fonctionnalité de vue à la première personne, un cross-play complet et une cross-progression dès le lancement.

Bande-annonce dévoilant la date de sortie de Once Human : https://youtu.be/YRa7L46q7IE

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Once Human est un jeu de survie gratuit de l'univers Strange Worlds, qui se déroule dans un univers postapocalyptique. Les joueurs s'aventurent dans différents « scénarios », chacun proposant des environnements et des gameplays variés. Avec six scénarios et un mode PvP Spin-off actuellement disponibles, le jeu offre plus de 300 heures de gameplay aux joueurs sur console dès le premier jour. Dans le jeu, les anomalies sont au cœur du mécanisme principal : exploitez-les pour explorer le désert contaminé par la poussière d'étoiles, automatiser votre abri et vous faire muter pour le combat. Du crafting au combat, les anomalies sont votre seul moyen de survivre.

Une immersion encore plus intense sur console : une nouvelle perspective à la première personne et bien plus encore

Afin d'optimiser l'immersion du joueur, la version console propose diverses fonctionnalités spéciales :

Vue à la première personne : cette nouvelle fonctionnalité offre aux joueurs une liberté totale leur permettant de passer à tout moment d'une vue à la troisième personne à une vue à la première personne. Disponible dès le lancement sur la version console, cette nouvelle fonctionnalité s'accorde parfaitement avec un grand écran 4K pour offrir une expérience totalement différente et profondément immersive.

cette nouvelle fonctionnalité offre aux joueurs une liberté totale leur permettant de passer à tout moment d'une vue à la troisième personne à une vue à la première personne. Disponible dès le lancement sur la version console, cette nouvelle fonctionnalité s'accorde parfaitement avec un grand écran 4K pour offrir une expérience totalement différente et profondément immersive. Graphismes haute-fidélité : la version console offre des graphismes en haute définition, avec le choix entre le mode qualité (4K/60 fps) et le mode performance (120 fps), pour une expérience de jeu immersive sur grand écran.

la version console offre des graphismes en haute définition, avec le choix entre le mode qualité (4K/60 fps) et le mode performance (120 fps), pour une expérience de jeu immersive sur grand écran. Expérience utilisateur optimisée avec la manette : le jeu propose également une expérience manette sur mesure, avec des vibrations à basse fréquence spécifiques pour les monstres géants, une résistance précise des gâchettes lors des combats contre les boss et un retour tactile élastique lors des loot drops.

Les précommandes débutent avec des packs de récompenses exclusifs

Les précommandes ont officiellement débuté sur les plateformes PlayStation et Xbox, avec deux formules de packs cadeaux. Les joueurs qui achèteront le jeu recevront des objets exclusifs en précommande, disponibles uniquement sur les plateformes PlayStation et Xbox respectivement.

Précommandez dès MAINTENANT sur le PlayStation Store et le Microsoft Store : https://g.oncehuman.game/c/29e8e9

Rassemblez vos coéquipiers, préparez-vous à vivre l'expérience de survie ultime et tenez-vous prêts à plonger dans l'anomalie dès le mois d'août ! Survive Together, We were Once Human.

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