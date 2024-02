Orisha | Openbravo reconnu dans le 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers

BARCELONE, Espagne, 13 février 2024 /PRNewswire/ -- Orisha | Openbravo, du groupe Orisha, a annoncé aujourd'hui que la société a été reconnu comme éditeur représentatif dans le rapport 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers (1).

"Nous sommes très fiers de cette reconnaissance qui, selon nous, confirme une fois de plus notre forte progression dans le secteur du retail au cours des dernières années et en particulier en 2023, grâce au travail fantastique de nos équipes. Nous croyons fermement que notre excellent produit est prêt à aider les chaînes du retail à répondre efficacement aux défis d'aujourd'hui et de demain, dictés par l'évolution rapide des attentes des consommateurs", a déclaré Marco de Vries, PDG d'Orisha | Openbravo.

Selon Gartner, "au cours des 12 à 18 derniers mois, les plateformes de commerce unifié intégrées aux points de vente sont devenues un élément encore plus essentiel de l'écosystème technologique du retail. Ceci est dû, en partie, à la capacité d'extension et d'évolutivité que ces plateformes offrent, mais surtout à la nécessité de répondre aux attentes nouvelles et émergentes des clients, à grande échelle".

"Ce n'est que le début d'une fantastique année 2024 avec beaucoup d'autres grandes annonces à venir, démontrant la valeur que nous apportons aux chaînes du retail qui cherchent à offrir de manière cohérente des expériences clients de commerce unifié sans friction sur tous les canaux et des expériences en magasin plus immersives pour les clients et les employés", a ajouté de Vries.

Cette annonce fait suite à une autre reconnaissance en juillet dernier de la part de Gartner qui a identifié Orisha | Openbravo dans son Tool : Digital Commerce Vendor Guide 2023 (2).

Pour célébrer cette fantastique nouvelle, Orisha | Openbravo offre l'accès au rapport : 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers.

(1) Gartner, Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers, par Max Hammond, 29 janvier 2024.

(2) Gartner, Tool : Digital Commerce Vendor Guide, 2023, Sandy Shen, Penny Gillespie, et al, 19 juillet 2023.

Gartner est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

À propos de Orisha | Openbravo

Grâce à sa plateforme SaaS entièrement modulaire et performante dans le cloud, Orisha | Openbravo, éditeur du groupe Orisha, permet aux chaînes du retail d'accélérer leurs stratégies de commerce unifié, offrant d'excellentes expériences d'achat aux clients et aux employés, et augmentant l'agilité et la capacité d'innovation dans leurs opérations.

Avec des clients internationaux tels que BUT, Decathlon, Miniso, Norauto, Sharaf DG, SMCP et Toys 'R' Us Iberia, présents dans plus de 50 pays, Orisha | Openbravo est aujourd'hui utilisé par plus de 10 000 utilisateurs back-office et dans plus de 40 000 retail touchpoints, tels que des terminaux de vente fixes, mobiles, libre-service, des kiosques et autres, gérant un total annuel de plus de 20 milliards d'euros en transactions commerciales. Pour en savoir plus, visitez openbravo.com/fr et orisha.com .

Contact:

Xavier Places - Marketing Director

[email protected]

+34 607 676 568



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/703504/4536005/Openbravo_Logo.jpg