Orisha | Openbravo reconhecida no 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers

BARCELONA, Espanha, 13 de fevereiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Orisha | Openbravo, pertencente ao grupo Orisha, anunciou hoje que foi reconhecida como um Fornecedor Representativo no 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers (1).

"Estamos realmente orgulhosos deste reconhecimento, o qual acreditamos confirmar novamente nossa trajetória sólida no setor de varejo nos últimos anos e, especialmente, em 2023, graças ao trabalho fantástico de nossa equipe. Acreditamos firmemente que temos um ótimo produto pronto para ajudar as cadeias de varejo a responder eficientemente aos desafios atuais e futuros, impulsionados pelas expectativas em rápida mudança dos compradores", afirmou Marco de Vries, CEO da Orisha | Openbravo.

De acordo com a Gartner, "nos últimos 12 a 18 meses, as plataformas de comércio unificado ancoradas por POS tornaram-se um componente ainda mais crítico dentro do ecossistema de tecnologia de varejo. Isso se deve, em parte, à extensibilidade e escalabilidade que as plataformas oferecem, mas, mais significativamente, devido à necessidade de atender às expectativas dos clientes novas e emergentes em grande escala."

"Este é apenas o começo de um ano fantástico em 2024, com muitos outros grandes anúncios a caminho, demonstrando o valor que entregamos às cadeias de varejo que buscam oferecer consistentemente experiências de cliente unificadas e sem atritos em todos os canais, além de experiências mais imersivas na loja para clientes e colaboradores", acrescentou de Vries.

Este anúncio ocorre após outro reconhecimento em julho passado pela Gartner, que identificou a Orisha | Openbravo em seu Tool: Digital Commerce Vendor Guide 2023 (2).

Para celebrar esta notícia fantástica, a Orisha | Openbravo oferece acesso ao 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers.

Sobre a Orisha | Openbravo

Apoiada na sua plataforma SaaS completamente modular e de alto rendimento na nuvem,

a Orisha | Openbravo, como parte do grupo Orisha, permite a cadeias retalhistas acelerar as

suas estratégias de comércio unificado, oferecendo excelentes experiências de compra a

clientes e funcionários e aumentando a agilidade e capacidade de inovação nas suas

operações.

Com clientes internacionais como BUT, Decathlon, Miniso, Norauto, Sharaf DG, SMCP e Toys 'R' Us Iberia, presentes em mais de 50 países, a Orisha | Openbravo é hoje utilizada por

mais de 10.000 utilizadores back office e em mais de 40.000 pontos de contacto retalhista,

tais como terminais fixos de venda, móveis, de autoapagamento, quiosques e outros,

gerindo um total de mais de 20.000 milhões de euros anuais em transações de venda.

Para mais informações mais visite openbravo.com e orisha.com/en .

Contact:

Xavier Places - Marketing Director

[email protected]

+34 607 676 568



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/703504/4536005/Openbravo_Logo.jpg