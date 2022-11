Participez à l'événement 'World Cup Craze' avec Vantage et remportez des prix avec vos équipes de football préférées

Votez pour l'équipe gagnante et remportez des prix lors du prochain championnat de football, créé par Vantage - une application et un service de finance moderne pour des échanges simples et rapides.

SINGAPOUR, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Vantage (ou « Vantage Markets »), le courtier international multiactif, est heureux d'annoncer le lancement de son événement World Cup Craze, en prévision de la prochaine Coupe du monde 2022. À partir d'aujourd'hui, les traders sur l' application Vantage pourront voter pour l'équipe gagnante à chaque match et tenter de remporter de superbes prix.

Avec un total de 64 matchs prévus pour l'ensemble de l'événement, le World Cup Craze promet d'être un moyen intéressant et amusant pour les amateurs de sports de suivre les joueurs, les équipes et les résultats aux côtés d'autres fans de football à l'occasion de cet événement Vantage unique en son genre autour du sport le plus populaire au monde. Les gagnants seront annoncés après la fin de l'événement le 23 décembre 2022.

L'application Vantage améliore l'expérience de trading mobile des utilisateurs avec des fonctionnalités de trading sur les applications sociales, des dépôts simplifiés intégrés dans l'application, des outils d'analyse technique exclusifs et plus encore, pour garantir aux utilisateurs les meilleurs outils pour tirer le meilleur parti de leurs opportunités de trading.

Pour en savoir plus sur l'événement World Cup Craze de Vantage et pour participer, rendez-vous sur la page d'accueil officielle ici . Les participants peuvent également contacter Vantage sur TikTok , Twitter , Instagram et Facebook pour suivre la proclamation du vainqueur et les annonces liées à l'événement.

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier international multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading du Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché. Vantage compte désormais plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux répartis à travers le monde.

Vantage est plus qu'un simple courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance, une application de trading mobile primée , ainsi d'une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de bénéficier de possibilités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Nous vous aidons dans vos opérations de trading en vous permettant de trader plus intelligemment @vantage.

