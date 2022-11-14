Примите участие в мероприятии World Cup Craze компании Vantage и выиграйте призы со своими любимыми футбольными командами

Голосуйте за команду-победителя и зарабатывайте призы на предстоящем чемпионате по футболу с помощью Vantage — современного финансового приложения и сервиса, позволяющего без труда торговать даже на ходу.

СИНГАПУР, 15 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В преддверии предстоящего Чемпионата мира по футболу 2022 года компания Vantage (или Vantage Markets), являющаяся международным мультиактивным брокером, с радостью объявляет о начале мероприятия World Cup Craze. С сегодняшнего дня трейдеры, пользующиеся приложением Vantage, смогут голосовать за команду-победителя в каждом матче и получать захватывающие призы.

Ожидается, что World Cup Craze, в рамках которого будут доступны в общей сложности 64 матча, станет для любителей спорта интригующим и увлекательным способом следить за игроками, командами и результатами, в то же время взаимодействуя с другими футбольными болельщиками в рамках этого уникального мероприятия компании Vantage, посвященного популярному спорту. Победители будут объявлены после завершения мероприятия 23 декабря 2022 года.

Приложение Vantage повышает качество мобильного трейдинга пользователей благодаря функциям социального трейдинга, бесперебойному пополнению счета в приложении, фирменным инструментам технического анализа и пр., обеспечивая пользователям лучшие инструменты для максимально эффективного использования своих торговых возможностей.

Для получения более подробной информации о мероприятии World Cup Craze компании Vantage и для входа посетите официальную страницу мероприятия, перейдя по этой ссылке. Кроме того, участники могут следить за новостями Vantage в TikTok, Twitter, Instagram и Facebook, чтобы узнавать победителей и быть в курсе событий.

Информация о компании Vantage

Vantage (или "Vantage Markets") — международная мультиактивная брокерская компания, предлагающая своим клиентам доступ к простым и эффективным сервисам для торговли валютами, сырьевыми товарами, индексами, акциями, облигациями и ETF.

Компания ведет свою деятельность уже более 13 лет. В настоящее время в компании Vantage работают более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

Воспользуйтесь выгодными торговыми возможностями вместе с @vantage.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage