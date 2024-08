Vantage App célèbre l'esprit des Jeux avec « Vantage Medal Mania ».

PORT VILA, Vanuatu, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (« Vantage »), un courtier multi-actifs de premier plan, est ravi de lancer « Vantage Medal Mania » sur l'application Vantage, célébrant l'esprit de compétition inspiré par les Jeux d'été.

Cette campagne est disponible exclusivement sur l'application Vantage, offrant aux clients un autre moyen passionnant de participer à l'enthousiasme des Jeux, parallèlement au Trading Championship 2024 en cours, lancé le 1er juillet.

Vantage App celebrates the spirit of the Games with "Vantage Medal Mania"

Du 25 juillet au 11 août 2024, « Vantage Medal Mania » invite les clients à voter pour leurs équipes favorites dans 121 matchs pour l'obtention de médailles dans 17 sports différents, afin de remporter des médailles pour les pronostics corrects : 6 médailles pour les matches d'or, 4 médailles pour les matches d'argent et 2 médailles pour les matches de bronze. Les participants peuvent également gagner jusqu'à 5 fois plus de médailles en s'engageant dans des missions d'échange ou de dépôt liées à des sports sélectionnés. La concrétisation d'étapes spécifiques, telles que le cumul des visites et le nombre de réponses exactes consécutives, augmente les chances des clients d'accroître leurs gains de médailles.

Les médailles accumulées au cours de ces activités peuvent être échangées contre une variété de récompenses commerciales, y compris, notamment, des bons de remboursement de dépôt, des bons d'argent et des bons de perte commerciale. En outre, les participants ont une chance de participer à un tirage au sort doté d'un prix total de plus de 10 000 dollars et peuvent aussi obtenir des V-points* supplémentaires. La promotion comprend également des offres flash exclusives. Les clients sont encouragés à consulter régulièrement la page dédiée aux promotions, car ils peuvent échanger leurs médailles « Medal Mania » accumulées contre des bons d'échange à des taux de réduction intéressants.

*Des conditions générales s'appliquent.

« Chez Vantage, nous sommes passionnés par la célébration de l'esprit du sport et le rapprochement de nos clients par le biais d'initiatives passionnantes telles que "Vantage Medal Mania" », déclare Lian J, directeur de la croissance des utilisateurs pour Vantage App. « Cette campagne nous permet de créer une expérience dynamique et engageante qui reflète l'excitation de la compétition sportive, tout en récompensant nos clients pour leur participation ».

Pour en savoir plus sur « Vantage Medal Mania », rendez-vous exclusivement sur Vantage App.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs offrant à ses clients un service réactif et performant pour le trading de produits de contrats sur différence (CFD), y compris le Forex, les matières premières, les indices, les actions, les FNB et les obligations.

Avec plus de 14 années d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en offrant un écosystème de négociation de confiance, une application de négociation mobile primée , et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de saisir les opportunités de négociation. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou Google Play.

trade smarter @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : La négociation de CFD comporte des risques importants. Vous pouvez éventuellement perdre plus que votre investissement initial.

