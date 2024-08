Vantage Copy Trading introduit plusieurs modes de copie pour maximiser les opportunités

PORT VILA, Vanuatu, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (« Vantage »), un courtier multi-actifs de premier plan, est ravi d'introduire plusieurs modes de copie dans l'application Vantage, offrant aux commerçants une plus grande flexibilité pour diversifier leur copy trading (transactions de copie) et affiner leurs stratégies de négociation. Cette mise à jour passionnante réaffirme l'engagement de Vantage à fournir des outils innovants qui autonomisent les commerçants de tous les niveaux d'expérience.

Conçue à la fois pour ceux qui font la transition de leur emploi traditionnel, de 9 h à 17 h, et pour les commerçants expérimentés, qui sont à la recherche de méthodes de négociation plus dynamiques, la fonction de copy trading de Vantage comprend désormais deux modes supplémentaires pour répondre aux différents appétits en matière de risque.

En ce qui concerne les commerçants averses au risque qui préfèrent une approche plus contrôlée, le mode Fixed Lots (Lots fixes) leur permet de définir un volume spécifique pour chaque transaction copiée, dans un souci de plus grande cohérence. Le mode Fixed Multiple (Correction de plusieurs problèmes) est conçu pour ceux qui souhaitent ajuster de façon dynamique leurs stratégies en fonction des conditions du marché. Il leur permet de multiplier la taille de la commande initiale par un facteur prédéfini, leur offrant un outil plus efficace pour gérer leur exposition au risque.

Ces nouveaux modes représentent une avancée significative dans l'offre d'une gamme diversifiée d'options de négociation pour les commerçants confrontés à des contraintes de temps et à des préférences de risque variées.

Lian J, directrice de la croissance des utilisateurs pour Vantage App, a commenté : « Par davantage de moyens de copier des transactions, nous permettons à nos utilisateurs de prendre le contrôle de leur avenir financier grâce à des portefeuilles hautement diversifiés. Nous sommes d'avis que les modes de copie sont les clés de cet avenir. Cela aide les commerçants à gérer leurs risques et à maximiser potentiellement leurs gains ».

En poursuivant son engagement à améliorer l'application Vantage, l'équipe a également apporté des améliorations significatives à l'interface, a élargi les filtres de recherche pour associer les commerçants idéaux et a publié une nouvelle série de guides vidéo pour éduquer ses clients.

« L'autonomisation des commerçants par la formation est un principe fondamental chez Vantage. Conscients de l'importance d'une expérience de Copy Trading conviviale, nous avons lancé une nouvelle série de vidéos spécialement conçues pour aider les commerçants à naviguer dans notre application et ses fonctionnalités de copy trading. »

Téléchargez dès aujourd'hui l'application Vantage App pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités et pour améliorer votre expérience de trading (négociation).

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service souple et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur le marché des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 14 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou Google Play.

trade smarter @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : La négociation de CFD comporte des risques importants. Vous pouvez éventuellement perdre plus que votre investissement initial.

