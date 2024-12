Pour la douzième année consécutive, Coway figure à l'indice de durabilité du Dow Jones pour l'Asie-Pacifique

Classé dans les premiers 20 % parmi 600 entreprises évaluées

La seule entreprise coréenne sélectionnée dans la catégorie Industrie des produits ménagers durables

SÉOUL, Corée du Sud, 26 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Coway Co. Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé qu'elle figurait à l'indice de durabilité du Dow Jones pour l'Asie-Pacifique (« DJSI Asie-Pacifique ») pour la 12e année consécutive.

Les indices de durabilité Dow Jones (DJSI), lancés en 1999, évaluent les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des entreprises mondiales afin de guider les investisseurs vers des choix durables.

Coway fait partie de l'indice DJSI Asie-Pacifique depuis 12 années consécutives et de l'indice de durabilité du Dow Jones pour la Corée depuis 7 années consécutives. C'est la seule entreprise coréenne figurant dans la catégorie Industrie des produits ménagers durables de l'indice DJSI Asie-Pacifique.

Coway a reçu d'excellentes évaluations pour la politique et la gestion de l'environnement, la stratégie climatique, l'eau, la sécurité de l'information, la cybersécurité et la disponibilité des systèmes.

Ces réalisations soulignent l'engagement inébranlable de Coway en matière de gestion ESG, sous l'impulsion de son comité ESG, créé en 2021. Sous la direction de ce comité, l'entreprise a mis en place un cadre de gestion ESG complet privilégiant trois priorités stratégiques : l'établissement d'un système de gestion neutre en carbone, la promotion de la diversité et de l'inclusion et la promotion d'une gouvernance transparente et durable.

Coway étend son engagement en matière de responsabilité sociale par le biais d'initiatives significatives. L'entreprise est fière de soutenir la première équipe privée coréenne de basket-ball en fauteuil roulant, la BlueWheels Basketball Team et la chorale Mulbit Sori, qui met en valeur les talents remarquables des personnes souffrant de déficiences visuelles. Parmi les efforts de gestion de l'environnement, citons le projet « La forêt dans la salle de classe », qui consiste à donner des plantes purificatrices d'air à des écoles primaires et la campagne « Plogging de cours d'eau », qui encourage la participation des clients à des activités quotidiennes de protection de l'environnement.

Un représentant de Coway a déclaré : « Nous sommes honorés d'être reconnus une fois de plus par notre inclusion dans les prestigieux DJSI Asie-Pacifique et le DJSI Corée. En tant que Best Life Solution Company, nous restons déterminés à favoriser la confiance et la croissance mutuelle avec nos clients, les communautés locales et nos partenaires. »

Au-delà des reconnaissances du DSJI, les efforts de Coway en matière de développement durable ont été remarquablement salués, obtenant la note « AA » du MSCI ESG Rating 2024 et la note « A » ESG du Korea Corporate Governance Service (KCGS) en 2024.

À propos de Coway Co. Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

