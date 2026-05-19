Powerbox lance une gamme de convertisseurs DC/DC robustes destinés aux applications de défense

STOCKHOLM, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Powerbox (PRBX), l'un des principaux fabricants européens de solutions d'alimentation, annonce le lancement de sa série de convertisseurs DC/DC robustes ECDD destinée aux systèmes de défense, aux véhicules et aux systèmes mobiles. Cette série est conçue pour les environnements électriquement instables et garantit un fonctionnement fiable en cas de variations de tension, de transitoires et de conditions de démarrage des moteurs.

POWERBOX’s ECDD DC/DC converters are designed for reliable, fanless operation in defense and harsh environments

La série ECDD est dotée d'un refroidissement par conduction via une plaque de refroidissement, ainsi que d'un boîtier entièrement étanche IP65, permettant un fonctionnement fiable sans ventilateur dans des systèmes fermés, sans circulation d'air forcée. Sa conception garantit une performance fiable dans des environnements exposés aux chocs, aux vibrations et à l'humidité

La série comprend trois modèles de convertisseurs DC/DC pour les plateformes 28 V, deux modèles de 250 W et un modèle de 350 W. Les convertisseurs maintiennent une sortie stable lors des chutes de tension et des perturbations transitoires qui pourraient autrement perturber ou réinitialiser les systèmes électroniques. Conçue pour fonctionner sur une large plage de tension d'entrée de 11–33 VDC et de 18–33 VDC selon le modèle, la série délivre jusqu'à 350 W avec un rendement pouvant atteindre 92 %.

Pour répondre aux exigences élevées du secteur de la défense, la plateforme intègre des connecteurs MIL-D38999 et est conçue conformément aux normes MIL-STD-1275 D/E/F et MIL-STD-704. La série est également conforme à la norme MIL-STD-461G et est qualifiée selon la norme MIL-STD-810H pour la résistance aux chocs et aux vibrations.

Les fonctions de protection et de contrôle intégrées comprennent une protection contre les surtensions, les surchauffes, les surcharges et les courts-circuits. Les fonctions de mise en marche et d'arrêt à distance ainsi que de surveillance facilitent l'intégration dans les systèmes d'alimentation mobiles.

« La série ECDD est conçue pour maintenir une sortie stable en cas d'instabilité de la tension », explique Tetsuya Nagai, Vice President R&D and Products chez Powerbox. « Elle combine une conception mécanique robuste à des performances fiables dans des environnements difficiles. »

La série ECDD est adaptée aux systèmes de véhicules militaires, aux systèmes de surveillance, aux plateformes sans pilote et à d'autres applications mobiles fonctionnant dans des environnements difficiles. Des unités d'évaluation sont disponibles sur demande.

Liens connexes : https://www.prbx.com/product/ecdd/

À propos de Powerbox

Powerbox (PRBX), une société du groupe Cosel, est l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées de conversion de puissance pour les applications exigeantes. Fondée en 1974 et basée en Suède, Powerbox est présente dans 15 pays sur quatre continents. La société combine plus de 50 ans d'expérience avec une expertise technique approfondie dans les systèmes AC/DC et DC/DC à haute fiabilité.

Powerbox accompagne les secteurs de la défense, de la médecine, de l'industrie et des transports, où la fiabilité et un support tout au long du cycle de vie sont essentiels. En combinant des plateformes standard avec des solutions sur mesure, Powerbox aide les ingénieurs à relever des défis complexes en matière d'alimentation électrique dans des environnements difficiles et critiques.

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