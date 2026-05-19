Powerbox wprowadza na rynek serię wytrzymałych przetworników DC/DC do zastosowań w sektorze obronnym

SZTOKHOLM, 19 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Powerbox (PRBX), wiodąca europejska firma w dziedzinie zasilaczy, ogłasza wprowadzenie na rynek serii wytrzymałych przetwornic DC/DC ECDD przeznaczonych dla systemów obronnych, pojazdowych i mobilnych. Seria została zaprojektowana z myślą o środowiskach o niestabilnych warunkach elektrycznych i zapewnia niezawodną pracę w przypadku wahań napięcia, stanów przejściowych oraz warunków rozruchu silnika.

Seria ECDD wykorzystuje chłodzenie przez przewodzenie poprzez płytę bazową oraz w pełni uszczelnioną obudowę o stopniu ochrony IP65, co umożliwia niezawodną pracę bez wentylatora w systemach zamkniętych, bez wymuszonego przepływu powietrza. Konstrukcja zapewnia niezawodną pracę w środowiskach narażonych na wstrząsy, wibracje oraz wilgoć.





Seria obejmuje trzy modele przetwornic DC/DC dla platform 28 V: dwa modele o mocy 250 W oraz jeden o mocy 350 W. Przetwornice utrzymują stabilne napięcie wyjściowe podczas spadków napięcia i zakłóceń przejściowych, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócić działanie lub spowodować reset elektroniki. Zaprojektowana do pracy w szerokim zakresie napięcia wejściowego 11–33 VDC oraz 18–33 VDC w zależności od modelu, seria oferuje moc do 350 W przy sprawności sięgającej 92%.

Aby sprostać wysokim wymaganiom sektora obronnego, platforma wykorzystuje złącza MIL-D38999 i została zaprojektowana zgodnie z normami MIL-STD-1275 D/E/F oraz MIL-STD-704. Seria jest również zgodna z normą MIL-STD-461G i kwalifikowana zgodnie z MIL-STD-810H w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje.

Zintegrowane funkcje ochronne i sterujące obejmują zabezpieczenia przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem oraz zwarciem. Funkcje zdalnego włączania i wyłączania oraz monitorowania wspierają integrację z mobilnymi systemami zasilania.

„Seria ECDD została zaprojektowana w celu utrzymania stabilnej mocy wyjściowej w warunkach niestabilności napięcia" – mówi Tetsuya Nagai, Vice President R&D and Products w Powerbox. „Łączy solidną konstrukcję mechaniczną z niezawodnym działaniem w wymagających środowiskach."

Seria ECDD jest przeznaczona do zastosowań w systemach pojazdów wojskowych, systemach nadzoru, platformach bezzałogowych oraz innych zastosowaniach mobilnych pracujących w wymagających warunkach. Urządzenia do testów są dostępne na życzenie..

O firmie Powerbox

Powerbox (PRBX), spółka należąca do grupy Cosel, jest wiodącym dostawcą zaawansowanych rozwiązań w zakresie konwersji mocy dla wymagających zastosowań. Założona w 1974 roku, firma Powerbox z siedzibą w Szwecji prowadzi działalność w 15 krajach na czterech kontynentach i łączy ponad 50 lat doświadczenia z szeroką wiedzą inżynieryjną w zakresie wysoce niezawodnych systemów AC/DC oraz DC/DC.

Powerbox wspiera sektory obronny, medyczny, przemysłowy i transportowy, w których niezawodność oraz wsparcie w całym cyklu życia produktu mają kluczowe znaczenie. Łącząc standardowe platformy z rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, Powerbox pomaga inżynierom rozwiązywać złożone wyzwania związane z zasilaniem w wymagających i krytycznych środowiskach.

