Precisely Automate obtient la certification SAP Clean Core pour SAP S/4HANA Cloud Private Edition

Cette nouvelle certification permet aux organisations d'automatiser des processus de données SAP impliquant des grands volumes de données tout en garantissant la sécurité et l'alignement des mises à jour avec la stratégie Clean Core de SAP.

BURLINGTON, Massachusetts, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce l'obtention, par Precisely Automate, de la certification SAP Clean Core (Conditionnelle, Niveau C) pour SAP S/4HANA® Cloud Private Edition. Cette certification confirme que Precisely Automate prend en charge les mises à jour, chargements et téléchargements de données SAP à grand volume sans modifier le système central SAP, aidant ainsi les organisations à maintenir la sécurité des mises à jour et à respecter les principes Clean Core de SAP.

Une étude récente menée par Precisely et l'ASUG (American SAP User Group) démontre que 57 % des répondants adoptent l'automatisation pour réaliser leur transition vers SAP S/4HANA. 62 % citent également la complexité des processus métier comme un défi majeur, soulignant le besoin de solutions qui simplifient l'exécution sans ajouter de risques.

À mesure que les organisations migrent vers SAP S/4HANA Cloud, le maintien d'un système central propre et compatible avec les mises à jour est devenu une priorité absolue. Parallèlement, de nombreuses entreprises continuent de s'appuyer sur des processus de données SAP complexes et à grand volume pour leurs opérations quotidiennes. Precisely Automate répond à ce défi en fournissant une couche d'exécution certifiée permettant des mises à jour et un traitement massif des données sans modifier le code du système central SAP. Ceci offre aux organisations la possibilité de moderniser leurs environnements SAP tout en réduisant les risques liés aux mises à jour et à la dette technique.

Precisely Automate est certifié selon les directives Clean Core de SAP pour un usage conditionnel (Niveau C), applicable aux extensions classiques basées sur ABAP conçues pour les environnements SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Cette certification confirme que le produit fonctionne sans modifier le système central SAP tout en prenant en charge des scénarios d'exécution à grand volume courants dans les déploiements Private Edition. La solution est également compatible avec RISE with SAP, permettant aux organisations de maintenir la conformité Clean Core lors de leur transition vers des modèles opérationnels ERP basés sur le cloud.

« Cette certification est particulièrement pertinente pour les clients SAP S/4HANA Cloud Private Edition qui doivent automatiser à grande échelle sans pouvoir introduire de modifications personnalisées dans le cœur du système, déclare Ashwin Ramachandran, SVP, Product Management chez Precisely. Elle établit une distinction claire sur la manière dont les organisations peuvent continuer à exécuter des processus SAP à grand volume tout en respectant les directives Clean Core de SAP. »

Avec cette certification, les clients peuvent en toute confiance :

Exécuter des processus de données SAP à grand volume sans modifier le système central SAP : automatiser les mises à jour en masse de données SAP telles que les articles, les prix et les documents financiers sans introduire de code personnalisé, qui augmente les risques lors des mises à jour.

automatiser les mises à jour en masse de données SAP telles que les articles, les prix et les documents financiers sans introduire de code personnalisé, qui augmente les risques lors des mises à jour. Réduire la dette technique et améliorer la préparation aux mises à jour : maintenir la conformité aux principes Clean Core de SAP pour faciliter les mises à jour et accélérer l'adoption des innovations SAP.

maintenir la conformité aux principes Clean Core de SAP pour faciliter les mises à jour et accélérer l'adoption des innovations SAP. Réaliser les initiatives de modernisation SAP en toute confiance : protéger les investissements existants en automatisation tout en s'alignant sur la feuille de route SAP pour S/4HANA Cloud et les programmes RISE.

protéger les investissements existants en automatisation tout en s'alignant sur la feuille de route SAP pour S/4HANA Cloud et les programmes RISE. Donner plus d'autonomie aux utilisateurs métier grâce à une automatisation gouvernée : permettre une exécution pilotée par les métiers avec validation intégrée, journalisation et auditabilité, réduisant la dépendance à l'IT et au développement personnalisé.

Precisely Automate aide les organisations à réaliser des opérations SAP à grand volume tout en respectant les exigences de Clean Core et la sécurité des mises à jour. En permettant une exécution gouvernée sans modifier le système central SAP, Automate favorise des processus cohérents et auditables ainsi qu'une stabilité durable des systèmes, répondant aux exigences opérationnelles, réglementaires et de conformité dans les environnements SAP S/4HANA Cloud Private Edition.

Pour en savoir plus sur Precisely Automate et l'automatisation certifiée SAP Clean Core, visitez https://www.precisely.com/sap-automation/power-clean-core-aligned-sap-data-automation-with-precisely-automate/.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

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