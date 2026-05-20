Les candidatures sont désormais ouvertes pour les Agentic-Ready Data Awards de Precisely

Ces prix récompensent les organisations qui s'emploient à construire des données prêtes pour l'IA agentique et fiables pour l'IA, l'automatisation et l'analytique à l'échelle de l'entreprise.

BURLINGTON, Etats-Unis, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce le lancement de sa troisième édition annuelle des awards clients, les Agentic-Ready Data Awards. Anciennement connus sous le nom de Data Integrity Awards, ce programme reflète désormais l'importance croissante des données prêtes pour l'IA agentique (Agentic-Ready), des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Pour soumettre la candidature d'un client Precisely, rendez-vous sur www.precisely.com/agentic-ready-data-awards-2026. La date limite de soumission est le vendredi 24 juillet 2026.

Les Agentic-Ready Data Awards honorent les organisations qui construisent des fondations de données modernes pour alimenter leurs initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique, et qui génèrent des résultats métiers mesurables.

« L'IA agentique redéfinit le champ des possibles, mais uniquement pour les organisations qui ont effectué le travail fondamental nécessaire pour rendre leurs données fiables, cohérentes et complètes, déclare Kevin Ruane, Chief Marketing Officer chez Precisely. Les Agentic-Ready Data Awards célèbrent les innovateurs qui comprennent que les avancées ne commencent pas avec des modèles ou des algorithmes, elles commencent avec des données sur lesquelles on peut compter. Ces organisations ne se préparent pas seulement à l'avenir de l'IA ; elles le définissent. »

Ce programme souligne une transformation majeure dans le secteur. À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère, le succès repose désormais sur la robustesse, de la gouvernance et de la disponibilité en temps réel des données sous-jacentes. En mettant en lumière les succès de ses clients, Precisely vise à démontrer comment l'intégrité des données permet aux organisations de maximiser la valeur de leurs investissements en IA et en analytique.

Les Agentic-Ready Data Awards récompenseront l'excellence dans sept catégories :

Agentic-Ready Data Leadership award — Pour les organisations ayant pleinement mis en oeuvre des données de haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies, afin d'alimenter l'IA et l'analytique à l'échelle de l'entreprise.

— Pour les organisations ayant pleinement mis en oeuvre des données de haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies, afin d'alimenter l'IA et l'analytique à l'échelle de l'entreprise. Unifying your data award — Pour les organisations ayant connecté leurs données dans l'ensemble de l'entreprise afin de créer une vue unifiée et accessible.

— Pour les organisations ayant connecté leurs données dans l'ensemble de l'entreprise afin de créer une vue unifiée et accessible. Operating in the Now award — Pour les organisations permettant une prise de décision en temps réel, pilotée par l'IA, grâce à des environnements de données continuellement actualisés.

— Pour les organisations permettant une prise de décision en temps réel, pilotée par l'IA, grâce à des environnements de données continuellement actualisés. Shaping Data for Purpose Award — Pour les organisations transformant leurs données en un actif stratégique qui génère une valeur métier mesurable.

— Pour les organisations transformant leurs données en un actif stratégique qui génère une valeur métier mesurable. Gaining an Enrichment Edge Award — Pour les organisations enrichissant leurs données grâce à des informations externes et des jeux de données tiers afin d'améliorer le contexte et les résultats de l'IA.

— Pour les organisations enrichissant leurs données grâce à des informations externes et des jeux de données tiers afin d'améliorer le contexte et les résultats de l'IA. Elevating Governance Award — Pour les organisations faisant preuve d'excellence en matière de gouvernance, incluant la traçabilité, la responsabilité des données, les politiques et la conformité.

— Pour les organisations faisant preuve d'excellence en matière de gouvernance, incluant la traçabilité, la responsabilité des données, les politiques et la conformité. Lower Cost, Higher Impact Award — Pour les organisations utilisant l'automatisation et l'IA pour faire évoluer l'intégrité des données tout en améliorant leur efficacité.

Les lauréats seront sélectionnés sur la base de l'innovation démontrée, de la valeur métier et du leadership dans la construction de fondations de données fiables pour la préparation à l'IA. Parmi les anciens lauréats des Precisely Data Integrity Awards figurent BMW, DoorDash, ExxonMobil, la Navajo Addressing Authority Department, Transport for New South Wales, la Federal Energy Regulatory Commission, et bien d'autres. Pour soumettre votre candidature dès aujourd'hui, rendez-vous sur www.precisely.com/agentic-ready-data-awards-2026. La date limite de soumission est le vendredi 24 juillet 2026.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

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