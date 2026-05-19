Precisely permet de renforcer les communications clients grâce au déploiement AWS

L'entreprise modernise les communications clients grâce à une évolutivité, des performances et un contrôle accrus, le tout sans compromis sur la gouvernance ou la conformité

BURLINGTON, Mass., 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely , leader mondial de l'intégrité des données, annonce que EngageOne™ Compose et EngageOne™ Vault peuvent désormais être déployés nativement sur Amazon Web Services (AWS). Cette solution habilite les entreprises réglementées à exécuter la gestion des communications clients (CCM) directement au sein de leurs propres environnements AWS, sans changer de plateforme ni déplacer les données en dehors des limites de gouvernance établies. En maintenant les données de communication régies et accessibles dans des environnements cloud de confiance, cette version aide les organisations mettre en œuvre des communications pilotées par l'IA, l'automatisation et les futures initiatives d'engagement client.



Les organisations de tous secteurs réglementés font face à une pression croissante pour déplacer les communications clients vers le cloud. Pourtant, beaucoup sont contraintes de choisir entre des solutions SaaS qui déplacent des communications sensibles hors de leur contrôle ou des migrations complexes qui engendrent risque, coûts et retards. Dans les deux cas, les organisations doivent soit sacrifier la gouvernance, soit réinvestir massivement dans la reconstruction de systèmes de communication avérés.

Precisely répond à ce défi en permettant à ses solutions CCM, EngageOne Compose et EngageOne Vault, de fonctionner directement au sein des environnements AWS propres à leurs clients. Ce modèle donne aux organisations la possibilité de déplacer les charges de travail de communication vers le cloud tout en préservant les investissements et workflows existants.



« Les entreprises réglementées ont besoin d'un chemin clair pour faire évoluer les communications clients dans le cloud sans compromettre la gouvernance ou le contrôle, déclare Allan Christian, General Manager of EngageOne Products Precisely. Avec EngageOne Compose et EngageOne Vault fonctionnant directement dans leurs propres environnements AWS, les organisations peuvent s'appuyer sur ce qui fonctionne déjà, gagner en ampleur, en augmentant le volume et en réduisant la charge opérationnelle tout en réduisant les risques et les coûts de migration. »

L'exécution d'EngageOne Compose et d'EngageOne Vault sur AWS offre des capacités de communications sécurisées, évolutives et conformes, notamment :

Déploiement sur AWS au sein des environnements clients : exécution des services de composition et d'archivage directement sur le compte AWS pour un contrôle total des données, de la sécurité et de la conformité, tout en bénéficiant des performances natives AWS.

exécution des services de composition et d'archivage directement sur le compte AWS pour un contrôle total des données, de la sécurité et de la conformité, tout en bénéficiant des performances natives AWS. Évolution élastique et gain de volume : ajustement automatique de la capacité pour répondre aux pics de volume et accélération du traitement entre les canaux numériques et imprimés.

ajustement automatique de la capacité pour répondre aux pics de volume et accélération du traitement entre les canaux numériques et imprimés. Réduction des charges opérationnelles : élimination de la gestion d'infrastructure fixe, des correctifs et des mises à jour grâce aux services natifs AWS et à l'automatisation.

élimination de la gestion d'infrastructure fixe, des correctifs et des mises à jour grâce aux services natifs AWS et à l'automatisation. Gouvernance de l'ensemble du cycle de vie des communications : gestion de la création, de la mise en page, de la diffusion, de l'archivage et de la récupération conforme sur tous les canaux numériques et imprimés via une solution unique.

À mesure que les organisations élargissent les expériences client numériques et pilotées par l'IA, la capacité à exploiter des données fiables et gouvernées dans les communications clients devient de plus en plus importante. En fonctionnant sur AWS au sein des environnements clients, EngageOne Compose et EngageOne Vault permettent aux organisations d'exploiter de manière sécurisée des données à haute intégrité pour générer, diffuser et conserver les communications clients, tout en prenant en charge l'automatisation par l'IA, l'analyse de données et les cas d'usage d'engagement client à grande échelle.

Découvrez comment EngageOne Compose et EngageOne Vault sur AWS aident les entreprises réglementées à moderniser et à gérer les communications clients au sein d'AWS.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr .

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