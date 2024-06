Precisely Automate Studio prend en charge SAP Fiori, simplifiant l'automatisation des données pour les parcours de données SAP S/4HANA

De nouveaux modules pour SAP Fiori et SAP GUI for HTML offrent une plus grande flexibilité et des capacités de gouvernance dans les environnements SAP ERP.

BURLINGTON, Mass., 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce l'ajout des modules SAP Fiori et SAP GUI for HTML à sa solution Automate Studio. Avec la prise en charge des applications SAP ERP qui utilisent Fiori, GUI for HTML et SAP GUI, Precisely continue de fournir des capacités complètes d'automatisation des données pour les organisations dans leur parcours de données SAP S/4HANA. À partir de juillet 2024, Automate Studio permettra aux organisations de réaliser rapidement les avantages d'une automatisation des données précise, cohérente et intégrée dans plusieurs environnements SAP ERP.

Selon une enquête récente menée par Precisely avec l'ASUG (America's SAP User Group), 57 % des entreprises utilisant des systèmes SAP ERP ont utilisé plusieurs environnements ou prévoient de le faire, en fonction des différents cas d'utilisation requis au sein de leur entreprise. Avec une variété de clients SAP dans différents départements, l'expérience de l'utilisateur peut être très complexe et demander beaucoup de ressources. Ces entreprises sont confrontées à des problèmes d'optimisation de la création, de la collecte et de la gestion des données, ce qui ralentit l'automatisation des processus dans l'ensemble de l'entreprise et entrave la progression des migrations vers S/4HANA.

« En ajoutant la prise en charge de SAP Fiori, Precisely Automate Studio nous permet de rationaliser et d'automatiser nos processus métier pour la planification de la supply chain, la logistique, l'engagement des clients et d'autres domaines,» déclare Dominik Lind, IT Consultant chez K+S, un pionnier de l'exploitation minière durable et respectueuse de l'environnement. « Notre équipe bénéficie d'une plus grande flexibilité ainsi que d'une gouvernance, d'une automatisation et d'une simplicité accrues qui nous permettent d'avoir confiance dans les données que nous utilisons pour prendre des décisions. Nous avons considérablement amélioré notre productivité grâce à Precisely. »

Avec la nouvelle version, Automate Studio inclura des modules pour Studio for Fiori Automation et Studio for SAP GUI for HTML. Chaque module offrira la même expérience utilisateur que le module traditionnel Transaction pour Automate Studio for SAP GUI et étendra ces capacités aux applications SAP Fiori construites sur SAPUI5 et à l'interface ERP SAP GUI for HTML. Les nouveaux modules offriront aux organisations un moyen facile d'automatiser et de gouverner la création et la collecte de données SAP qui peuvent être validées, corrigées, examinées, approuvées et améliorées dans des feuilles de calcul Excel avant d'être publiées dans les systèmes ERP SAP, y compris les clouds privés et publics SAP S/4HANA.

« Nous nous engageons à soutenir nos clients SAP ERP où qu'ils se trouvent dans leur parcours SAP en veillant à ce que les données qu'ils utilisent soient cohérentes et fiables dans tous les départements de leur organisation,» affirme Tim Fujita-Yuhas, Product Management pour les solutions SAP Automate chez Precisely. « En proposant plusieurs clients d'automatisation, nous continuons à répondre aux besoins d'un marché dynamique, en particulier des entreprises qui migrent vers S/4HANA. Precisely simplifie le processus d'automatisation pour les applications que les clients utilisent, tout en maintenant ou en améliorant l'intégrité de leurs données pour une plus grande rapidité et agilité opérationnelle. »

Automate Studio, qui s'appuie sur plus de 20 ans d'expertise en automatisation SAP, est la première solution bureautique Excel-SAP, permettant aux utilisateurs professionnels d'automatiser des processus métier SAP complexes et de modifier des données en masse rapidement et facilement. Avec l'ajout de ces nouveaux modules, les développeurs peuvent créer des scripts d'automatisation pour accélérer et améliorer l'efficacité de presque toutes les tâches SAP dans une seule application basée sur le cas d'utilisation, le type de système SAP, l'interface utilisateur SAP (UI) et les besoins de l'utilisateur. L'approche sans code d'Automate Studio se poursuit également dans les nouveaux modules d'automatisation des données, ce qui permet aux développeurs autorisés et formés de créer et de gérer des scripts d'automatisation n'importe où dans l'entreprise, avec un faible coût total de possession.

Pour en savoir plus sur Automate Studio (anciennement Winshuttle Studio) et son intégration avec les applications SAP Fiori, il est possible de s'inscrire au prochain webinaire sur la rationalisation et la simplification des processus de données de référence client SAP® grâce à l'automatisation, qui se tiendra le 18 juin 2024 à 15h. Des démonstrations personnalisées sont également disponibles sur demande.

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Ses produits d'intégration, de qualité, de gouvernance et d'enrichissement des données, ainsi que d'intelligence de localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

