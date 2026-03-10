Precisely et Matillion s'associent pour accélérer la modernisation des données et la préparation à l'IA agentique

La nouvelle offre ajoute des capacités d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) au service Data Integration de la Precisely Data Integrity Suite

BURLINGTON, Mass., 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat OEM avec Matillion, la plateforme intelligente d'intégration de données, afin d'apporter des capacités d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) cloud-native à la Precisely Data Integrity Suite. Cette nouvelle offre permet aux entreprises de déplacer, transformer et préparer les données au sein d'une seule suite de services interopérables, éliminant la dépendance à des outils fragmentés et à des processus ETL manuels.

Les capacités ETL alimentées par Matillion étendent le service Data Integration de la Precisely Data Integrity Suite avec des capacités de transformation de données évolutives et d'automatisation des pipelines, complétant la réplication de données de niveau entreprise. En combinant la plateforme de transformation moderne et cloud-native de Matillion avec la Precisely Data Integrity Suite complète, qui comprend des services pour la qualité des données, la gouvernance, l'enrichissement et plus encore, les organisations peuvent moderniser leurs environnements de données plus rapidement et fournir des données prêtes pour l'IA afin d'alimenter les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique dans toute l'entreprise.

« L'ambition en matière d'IA ne génère un retour sur investissement que lorsque les données qui la soutiennent sont modernes, évolutives et fiables, déclare Ulf Viney, Executive Vice President of Engineering, Support & Operations chez Precisely. En intégrant l'ETL cloud-native directement dans la Data Integrity Suite, nous éliminons la fragmentation et offrons aux organisations une base unifiée pour déplacer, préparer et faire confiance à leurs données, accélérant ainsi leur chemin vers des données prêtes pour l'IA agentique. »

La transformation des données reste l'une des étapes les plus complexes et les plus chronophages dans la construction des pipelines de données. Les organisations gèrent des données dans des environnements très complexes, y compris des systèmes on-premises, des plateformes cloud et des applications SaaS, où des formats et des structures incohérents nécessitent une préparation importante avant la mise en œuvre.

« À mesure que les organisations se modernisent pour l'analyse et l'IA, la simplification des architectures d'intégration des données est devenue une priorité, affirme Stewart Bond, Vice President, Data Intelligence and Integration Software Research chez IDC. L'intégration d'ETL cloud-native dans un cadre plus large d'intégrité des données reflète l'évolution vers des plateformes de données plus unifiées qui réduisent la complexité, améliorent la confiance et prennent mieux en charge les cas d'utilisation basés sur l'IA. »

Intégré directement dans la Precisely Data Integrity Suite, l'ETL alimenté par Matillion permet aux utilisateurs d'extraire des données depuis plusieurs sources, de les transformer en formats utilisables et de les transmettre aux systèmes qui contribuent aux résultats de l'entreprise, réduisant ainsi la fragmentation des pipelines et la charge opérationnelle.

« Matillion aide les organisations à avancer plus vite en simplifiant et en accélérant les workflows de transformation, ajoute Tim O'Neil, Chief Revenue Officer chez Matillion. Grâce à la technologie de transformation cloud-native de Matillion intégrée, Precisely combine l'exécution moderne des pipelines avec une intégrité des données de niveau entreprise, permettant aux clients de construire des pipelines évolutifs plus efficacement et de tirer davantage de valeur de leurs données. »

L'ETL alimenté par Matillion soutient les efforts de modernisation en permettant :

Un ETL/ELT cloud-native et low-code pour un développement rapide des pipelines ;

Une transformation des données évolutive dans des environnements hybrides et multi-cloud ;

Un accès plus rapide aux insights pour l'analyse et le reporting ;

Des fondations de données fiables pour l'IA et la prise de décision avancée ;

Une complexité réduite grâce à des workflows d'intégration unifiés.

En intégrant l'ETL dans l'expérience utilisateur métier de la Data Integrity Suite avec d'autres services comme Data Quality, Data Governance, Data Enrichment et Spatial Analytics, Precisely et Matillion offrent aux organisations une approche simplifiée pour moderniser leur infrastructure, mettre en œuvre des analyses opérationnelles et se préparer à l'innovation portée par l'IA.

L'ETL alimenté par Matillion est disponible dès maintenant dans le Data Integration Service de la Precisely Data Integrity Suite. Pour en savoir plus, rendez-vous sur: https://www.precisely.com/matillion.

A propos de Matillion

Matillion est une plateforme intelligente d'intégration de données qui permet aux équipes data de construire et de gérer des pipelines plus rapidement pour l'IA et l'analytique, à grande échelle.

Matillion permet aux équipes et aux professionnels de la data de tirer parti de leurs données, de l'IA et du cloud pour créer des actifs de données utiles, pouvant être utilisés dans de nombreuses applications, de l'analytique aux cas d'usage de l'IA.

Sa plateforme unifiée d'intégration de données, alimentée par l'IA, permet aux équipes data de passer moins de temps sur des tâches d'ingénierie des données manuelles, répétitives et fastidieuses, et plus de temps à créer un impact pour l'entreprise. En réduisant les frictions dans les workflows d'intégration de données, la plateforme aide les équipes data à améliorer fortement leur productivité.

Des milliers d'entreprises, dont Cisco, London Stock Exchange Group, EDF et Slack, font confiance à Matillion pour de nombreux cas d'usage, allant de la production d'insights et de l'analytique opérationnelle à la data science, au machine learning et à l'IA.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.



© 2026 Precisely Software Incorporated. Tous droits réservés. Informations exclusives de Precisely, de ses filiales et/ou de ses concédants de licence — aucune reproduction, utilisation à des fins concurrentielles ou création d'œuvres dérivées sans autorisation écrite. Disponibilité non garantie. « Precisely » et les marques associées sont des marques commerciales de Precisely ; toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5854576/Precisely_Logo.jpg