Precisely étend la gouvernance de l'automatisation SAP aux utilisateurs de Google Workspace grâce à la prise en charge de Google Sheets dans Automate Studio

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux équipes métiers d'exécuter des processus de données SAP directement depuis Google Sheets, avec une gouvernance à l'échelle de l'entreprise

BURLINGTON, Mass., 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce aujourd'hui la prise en charge de Google Sheets™ dans Automate Studio, étendant ainsi ses capacités d'automatisation SAP® no-code aux utilisateurs de Google Workspace™. S'appuyant sur plus de 20 ans d'expertise en automatisation SAP, cette nouvelle prise en charge de Google Sheets dans Automate Studio permet aux équipes métiers d'exécuter des processus de données SAP à l'échelle de l'entreprise directement depuis des feuilles de calcul, tout en maintenant les exigences de validation, de gouvernance et d'auditabilité requises par l'IT et les centres d'excellence SAP.

De nombreuses équipes SAP continuent de s'appuyer sur des solutions de contournement manuelles pour gérer des données critiques, notamment la ressaisie d'informations, l'échange de feuilles de calcul par e-mail et des méthodes fortement dépendantes de l'IT, ce qui entraîne des retards, des erreurs et des goulets d'étranglement dans les processus.

Avec cette nouvelle version, Automate Studio peut aider les organisations à réduire jusqu'à 90 % des efforts manuels liés aux tâches SAP ERP complexes et fortement consommatrices de données. Elle remplace les processus lents et sujets aux erreurs par une approche no-code plus rapide et évolutive qui est alignée sur les principes Clean Core-ready et réduit la dépendance au code personnalisé dans les environnements SAP.

La prise en charge de Google Sheets dans Automate Studio permet aux utilisateurs métiers de continuer à travailler dans une interface de feuille de calcul familière tout en appliquant les règles de validation SAP, les autorisations utilisateurs, les exigences de sécurité et les contrôles d'exécution gouvernés. De plus, en intégrant la gouvernance et la validation directement dans les workflows pilotés par feuilles de calcul, Automate Studio transforme les données SAP en un socle de confiance pour les initiatives d'IA et d'automatisation en aval.

Grâce à la prise en charge de Google Sheets par Automate Studio, les utilisateurs peuvent créer des données SAP dans Google Sheets, valider et corriger les données avant leur enregistrement, effectuer des processus allers-retours pour extraire les données, faire les mises à jour, puis revalider et réintégrer ces informations dans SAP. Cela aide les organisations à accélérer des processus récurrents et fortement consommateurs de données, tels que la création de comptes, les extensions, les modifications de prix et d'autres mises à jour de masse, sans obliger les utilisateurs à travailler directement dans des interfaces SAP complexes.

« Les utilisateurs métiers s'appuient déjà sur des feuilles de calcul pour gérer les processus de données SAP, déclare Matt Waxman, Chief Product Officer chez Precisely. Avec la prise en charge de Google Sheets dans Automate Studio, nous leur permettons de travailler dans cet environnement familier tout en maintenant la gouvernance, la validation et le contrôle nécessaires pour exploiter SAP à grande échelle. »

Pour les équipes fonctionnelles SAP, les groupes opérationnels métiers, les centres de services partagés, les équipes IT et les leaders de la transformation, la valeur ajoutée est claire : un environnement collaboratif de feuilles de calcul dans le cloud associé à un contrôle de niveau entreprise sur l'exécution SAP. Plutôt que de considérer Google Sheets comme un simple outil d'export, Automate Studio en fait une interface d'exécution gouvernée pour les opérations SAP.

Découvrez-en plus sur Precisely Automate et la manière dont la solution prend en charge l'automatisation SAP Clean Core-ready.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

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