Precisely propose une IA supervisée pour les communications clients dans EngageOne RapidCX

Les nouvelles fonctionnalités combinent une visibilité unifiée, un suivi en temps réel, et l'IA pour aider les organisations réglementées à réduire les risques et à agir en toute confiance.

BURLINGTON, États-Unis, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce la dernière sortie de EngageOne™ RapidCX, qui intègre une IA pour les communications clients. Cette sortie introduit une vue unifiée en temps réel des communications sortantes, ainsi qu'un nouvel agent d'IA "Next Best Action" qui aide les équipes à identifier les problèmes, comprendre les performances et prendre les bonnes décisions, le tout plus rapidement et en toute confiance.

Cette annonce s'appuie sur les agents IA précédemment annoncés dans EngageOne RapidCX, en ajoutant des recommandations guidées sur les meilleures actions pour la communication client, avec des fonctionnalités d'optimisation de contenu et de recherche. Ensemble, ces innovations reflètent l'approche de Precisely visant à proposer une IA gouvernée qui aide les équipes à travailler plus efficacement tout en maintenant une visibilité complète, un contrôle et une conformité.

Les organisations font face aujourd'hui à une pression croissante pour fournir des communications rapides, précises et conformes, tout en gérant des systèmes complexes avec des ressources limitées. De nombreuses équipes s'appuient encore sur des outils fragmentés et des connaissances institutionnelles, ce qui entraîne des inefficacités, des retards et un risque accru de conformité. RapidCX aide à adresser ces défis en offrant une vue unifiée et en temps réel des communications sortantes sur l'ensemble des canaux, ainsi qu'un support décisionnel intelligent.

La dernière nouveauté RapidCX introduit de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'agir plus rapidement et de manière plus éclairée :

Agent "Next Best Action" : une capacité d'IA gouvernée qui analyse les performances des communications et recommande les étapes suivantes les plus efficaces. Dans cette version, l'agent prend en charge les communications par email, avec d'autres canaux prévus. Comme pour les précédentes innovations en matière d'IA dans RapidCX, les organisations peuvent choisir de l'activer ou non, en maintenant ainsi un contrôle total sur la manière dont l'IA est appliquée.

: une capacité d'IA gouvernée qui analyse les performances des communications et recommande les étapes suivantes les plus efficaces. Dans cette version, l'agent prend en charge les communications par email, avec d'autres canaux prévus. Comme pour les précédentes innovations en matière d'IA dans RapidCX, les organisations peuvent choisir de l'activer ou non, en maintenant ainsi un contrôle total sur la manière dont l'IA est appliquée. Page d'accueil pilotée par les indicateurs : une page d'accueil repensée avec cinq widgets clés offrant une visibilité en temps réel sur les performances des communications et un accès rapide aux activités récentes. Les équipes comprennent ainsi l'essentiel en un coup d'œil et agissent sans dépendre d'outils externes.

: une page d'accueil repensée avec cinq widgets clés offrant une visibilité en temps réel sur les performances des communications et un accès rapide aux activités récentes. Les équipes comprennent ainsi l'essentiel en un coup d'œil et agissent sans dépendre d'outils externes. Suivi des communications : une vue centralisée et de bout en bout des communications sortantes sur l'ensemble des canaux, incluant ce qui a été envoyé, quand et comment, permettant une résolution plus rapide des problèmes et une réduction des temps de traitement des appels.

À mesure que les organisations adoptent l'IA dans des environnements réglementés, la transparence et la gouvernance restent critiques. RapidCX intègre l'intelligence directement dans les workflows, garantissant des recommandations visibles, auditables et conformes aux exigences de conformité.

« Cette annonce d'EngageOne RapidCX reflète notre stratégie AI-first, en combinant une visibilité en temps réel avec une intelligence gouvernée pour aider les organisations à aller plus vite sans perdre le contrôle, déclare Allan Christian, General Manager of EngageOne products chez Precisely. Nous continuons à proposer des fonctionnalités qui réduisent la complexité, améliorent la réactivité et permettent des communications conformes en toute confiance à l'échelle de l'entreprise. »

Cette annonce s'inscrit dans la stratégie globale de Precisely visant à intégrer une IA agentique de confiance dans l'ensemble de son portefeuille. En combinant une visibilité unifiée des communications avec une intelligence actionnable, RapidCX aide les organisations à réduire les efforts manuels, à améliorer la précision, à renforcer la conformité et à offrir des expériences client cohérentes et de haute qualité.

Pour en savoir plus sur le puissant portefeuille de solutions d'engagement client de Precisely, Precisely EngageOne.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

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