Precisely nomme Matt Waxman, un expert du secteur, comme Chief Product Officer afin de développer encore sa stratégie autour de la donnée prête pour l'IA agentique

Fort d'une solide expérience en gestion des données, en cyber-résilience, en SaaS et en adoption de l'IA, Matt Waxman dirigera l'innovation sur l'ensemble du portefeuille de produits de Precisely.

BURLINGTON, Mass., 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Precisely , leader mondial de l'intégrité des données, annonce la nomination de Matt Waxman en tant que Chief Product Officer (CPO). Dans ses fonctions, il dirigera l'organisation produits globale de l'entreprise, supervisant la stratégie, l'innovation et l'exécution des produits, dont la Data Integrity Suite, en soutenant particulièrement les initiatives supportant la vision Agentic-Ready Data de l'entreprise.

Matt Waxman possède plus de vingt ans d'expérience dans la direction d'organisations de produits logiciels d'entreprise, notamment dans le développement de plateformes de données. Il a occupé des postes de direction senior produit au sein de Veritas, Cohesity, Puppet et Dell EMC, où il a piloté la stratégie produit dans la protection des données, les plateformes SaaS et la gestion de portefeuilles de gestion des données multi-cloud.

Plus récemment, il a occupé le poste de Chief Product Officer chez Arctera, en contribuant à la scission de la division de gestion de données de Veritas, évaluée à 400 millions de dollars et a supervisé l'organisation globale produits de l'entreprise.

« Alors que les organisations passent de l'expérimentation de l'IA au déploiement de systèmes autonomes à grande échelle, l'intégrité et l'exploitabilité de leurs données deviennent un enjeu stratégique, déclare Walid Abu-Hadba, Chief Executive Officer chez Precisely. La solide expérience de Matt dans la conception et le développement de plateformes de données d'entreprise à grande échelle sera déterminante pour poursuivre le développement de nos solutions. Elle aidera et accompagnera nos clients dans la préparation de leurs données pour la prochaine génération d'applications basées sur l'IA. »

Chez Precisely, Matt Waxman pilotera la stratégie produit sur la vaste gamme de solutions de l'entreprise. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes d'ingénierie, les équipes go-to-market et les clients afin de faire progresser le développement des produits et d'étendre les capacités orientées IA. Il accompagnera les clients de Precisely dans la préparation de leurs environnements de données pour l'IA et la mise en place de systèmes autonomes.

Cette nomination reflète l'investissement continu de Precisely à aider les organisations à combler le fossé en matière d'intégrité des données dans le domaine de l'IA (AI Data Integrity Gap), entre leurs ambitions en matière d'IA et les fondations data nécessaires pour les soutenir. Grâce à son portefeuille de solutions, incluant la Data Integrity Suite, l'entreprise permet de fournir des données de haute qualité, qui sont intégrées, gouvernées et enrichies, pour alimenter les initiatives d'IA, d'automatisation et analytiques à l'échelle de l'entreprise.

« L'IA transforme fondamentalement la manière dont les organisations utilisent les données, mais le succès de ces systèmes dépend entièrement de la qualité et du contexte qui les sous-tendent, affirme Matt Waxman. Precisely a construit de solides fondations en matière d'intégrité des données. Nous avons une opportunité unique de les faire évoluer et d'aider les organisations à tirer davantage de valeur de leurs données fiables, à grande échelle. »

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely garantit que vos données sont exactes, cohérentes et contextualisées. Notre portefeuille, qui comprend la Precisely Data Integrity Suite, réunit des logiciels, des données et des services de conseil en stratégie data. Cette combinaison unique permet aux organisations d'évoluer vers des données prêtes pour l'IA agentique, soit des données de la plus haute qualité, intégrées, gouvernées et enrichies pour soutenir les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analytique à l'échelle de l'entreprise. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 des entreprises du Fortune 100, font confiance à Precisely pour accompagner certains des environnements de données les plus complexes, réglementés et critiques au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr .

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