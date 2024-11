Precisely obtient la compétence AWS Migration and Modernization, et étend son support à de nouvelles régions d'AWS

Le niveau de compétence technique, le succès remporté auprès des clients et la demande croissante que suscite la Data Integrity Suite renforcent la collaboration de Precisely avec AWS.

BURLINGTON, États-Unis, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Precisely , le leader mondial de l'intégrité des données, annonce l'obtention du statut de partenaire spécialisé dans les compétences migration et modernisation d'Amazon Web Services (AWS). Ce label confirme les compétences techniques et les succès avérés de Precisely auprès de ses clients en automatisant et en accélérant leur parcours de migration et de modernisation des applications avec sa Data Integrity Suite. La société a par ailleurs annoncé que la prise en charge de sa suite modulaire interopérable Data Integrity Suite a été étendue aux régions Royaume-Uni et Australie d'AWS.

Amazon Web Services a lancé sa compétence de migration et de modernisation pour permettre aux clients d'engager facilement et en toute confiance des partenaires AWS hautement spécialisés qui aident les clients AWS à moderniser leurs applications, que ce soit avant ou après leur transfert sur AWS. La compétence AWS Migration and Modernization se charge d'identifier et de valider les leaders de l'industrie qui ont fait leurs preuves auprès des clients et qui possèdent des compétences techniques en matière d'outils de migration et de modernisation d'applications. Il s'agit de la deuxième compétence AWS que Precisely reçoit, après l'obtention de la compétence AWS Data and Analytics en décembre 2023.

« L'obtention de la compétence Migration and Modernization marque une nouvelle étape importante dans notre relation avec AWS. Je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont travaillé en étroite collaboration sur nos solutions de produits combinées, déclare Eric Yau, Chief Operating Officer chez Precisely. De plus, le besoin de solutions d'intégrité des données à la fois rapides et puissantes nous incite plus que jamais à étendre notre support aux régions AWS. À ce titre, Precisely s'engage à accélérer et à accroître les performances de la Data Integrity Suite pour ses clients du monde entier ».

AWS permet à un large éventail d'entreprises, des startups aux grands comptes internationaux, de mettre en œuvre des solutions évolutives, flexibles et rentables. Pour accompagner l'intégration et le déploiement de ces solutions, AWS a créé le programme de compétences AWS qui aide les entreprises à identifier les partenaires AWS ayant une expérience et une expertise approfondies dans leur domaine.

Ensemble, AWS et Precisely aident les entreprises à tirer pleinement parti des services AWS pour les tâches de reporting, d'analytique avancée, d'intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) en utilisant les données provenant de systèmes mainframe.

Expansion de la Precisely Data Integrity Suite à de nouvelles régions AWS

Les entreprises qui utilisent la Precisely Data Integrity Suite en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni et en Australie peuvent désormais accéder à des data centers AWS dans leur pays leur permettant d'obtenir des performances supérieures et d'être en conformité avec les lois locales régissant les données. Conçue de A à Z comme un ensemble de services SaaS interopérables reliés par un socle commun, la Data Integrity Suite assure aux entreprises des données exactes, cohérentes et contextuelles. Les services couvrent les domaines suivants : Data Integration, Data Governance, Data Quality, Data Observability, Geo Addressing, Spatial Analytics, et Data Enrichment.

Rendez-vous sur le stand #875 de Precisely à AWS re:Invent qui aura lieu à Las Vegas du 2 au 6 décembre 2024.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely veille à ce que vos données soient précises, cohérentes et contextuelles. Notre portefeuille, y compris la Precisely Data Integrity Suite, permet d'intégrer vos données, d'en améliorer la qualité, d'en régir l'utilisation, de géocoder et d'analyser les données de localisation, et de les enrichir avec des jeux de données complémentaires pour prendre des décisions métiers en toute confiance. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 93 du Fortune 100, font confiance aux logiciels, aux données et aux services stratégiques de Precisely pour alimenter les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analyse. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr .

