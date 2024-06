Precisely renforce son partenariat avec AWS Mainframe Modernization avec un nouveau test d'application

Les tests automatisés permettent aux utilisateurs de simplifier et de valider la migration des applications des environnements mainframe vers le cloud AWS

BURLINGTON, Mass., 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce l'extension de son partenariat avec Amazon Web Services (AWS) par le biais d'une collaboration sur la nouvelle fonction de test d'application du service AWS Mainframe Modernization. Cette nouvelle fonctionnalité du service AWS Mainframe Modernization s'appuie sur Precisely Connect pour simplifier et accélérer le processus de test des applications dans le cloud AWS, aidant ainsi les clients à réduire les risques, à gagner du temps de développement et à moderniser rapidement les applications mainframe.

70 % du temps consacré à la migration et à la modernisation des applications mainframe vers le cloud est consacré aux tests d'application. Ces tests sont souvent complexes et chronophages, car l'application cloud migrée doit être validée pour fonctionner de la même manière que la version mainframe de cette application.

AWS Mainframe Modernization Application Testing valide l'équivalence fonctionnelle entre l'application mainframe source et l'application modernisée cible. Après avoir exécuté un scénario de test sur un mainframe, le test d'application utilise les capacités CDC en temps réel de Precisely Connect pour capturer les données issues d'une application mainframe et les comparer automatiquement aux données issues de l'application exécutée sur AWS. Ce test peut être effectué de manière répétée avec le même jeu de données et permet à l'utilisateur de contrôler les variables testées. Les tests d'application permettent aux clients d'avoir confiance en leurs données répliquées dans le cloud AWS et de réduire les risques liés à la modernisation des applications, avant de transférer complètement les applications de production des systèmes mainframe vers le cloud AWS.

« Avec AWS Mainframe Modernization et la nouvelle fonctionnalité Application Testing, les entreprises disposent d'une gamme complète d'outils pour achever rapidement les projets de modernisation dans les délais impartis et libérer des ressources pour se concentrer sur d'autres priorités, déclare Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely. Cette étape marque une avancée importante dans notre partenariat avec AWS et confirme la grande valeur de l'intégrité des données que les capacités de capture des changements de Precisely Connect apportent aux environnements mainframe. »

En savoir plus sur AWS Mainframe Modernization Data Replication avec Precisely. Des informations détaillées sur la nouvelle fonctionnalité Application Testing sont disponibles ici.

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Ses produits d'intégration, de qualité, de gouvernance et d'enrichissement des données, ainsi que d'intelligence de localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2408758/4723207/Precisely_Logo.jpg