Présentation de Radancy : Évolution et unification de notre marque

PARIS, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- TMP Worldwide, leader mondial dans la technologie du recrutement de talents, a annoncé aujourd'hui qu'il sera désormais connu sous le nom de Radancy. La nouvelle marque amplifie son engagement croissant à résoudre intelligemment les défis les plus critiques pour beaucoup des plus grands employeurs du monde et à produire des résultats qui ont fait leurs preuves dans leurs organisations. Le nom et le look présentés traduisent l'énergie, l'optimisme et l'impact que l'entreprise apporte à chaque client grâce à sa plateforme de pointe.

« Le talent est le cœur et l'âme de toute entreprise. Trouver, acquérir et retenir les bons talents est essentiel pour réussir. Les technologies que nous développons, les connaissances que nous apportons et les solutions que nous proposons touchent tous les domaines des organisations de nos clients et les rendent véritablement plus fortes. Notre nouveau nom et notre nouvelle identité visuelle sont le reflet de l'intelligence connectée que nous apportons à l'ensemble du parcours de l'expérience du candidat ».

– Matt Lamphear, vice-président directeur, Produits numériques et stratégie

L'unification de la présence mondiale et des capacités avancées de l'entreprise sous une nouvelle marque permettront d'accélérer la croissance de leur plateforme d'acquisition de talents à l'avenir. Parmi les nouvelles intégrations visant à offrir une expérience client personnalisée de bout en bout figurent les capacités sociales de Carve, la technologie de Maximum et le programme AdTech de Perengo. Et la plateforme d'acquisition de talents primée continuera à s'améliorer et à évoluer au fur et à mesure que Radancy collaborera avec ses clients, dans le but d'en faire la destination privilégiée de personnes à la recherche de résultats sur lesquels ils peuvent compter.

« Radancy est plus qu'un nom. Il représente une transformation continue au sein de notre entreprise, alors que nous continuons à intégrer des innovations, de puissantes technologies basées sur les données et de brillants talents dans notre organisation. Nous avons connu une croissance exponentielle au fil des ans et ce changement est l'occasion de renforcer notre orientation et de démontrer notre engagement envers nos collaborateurs et nos clients et leur réussite. Et nous ne faisons que commencer ! ».

– Michelle Abbey, présidente et directrice générale

À propos de Radancy

Radancy est le leader mondial dans la technologie de recrutement de talents qui résout intelligemment les défis les plus critiques pour les employeurs et produit des résultats qui renforcent leurs organisations. Notre plateforme unifiée, enrichie de nombreuses données et d'une expertise sectorielle approfondie, révolutionne la manière dont les employeurs attirent et embauchent les talents dont ils ont besoin.

