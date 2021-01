TMP Worldwide verenigt haar activiteiten onder een nieuwe naam: Radancy.

ROTTERDAM, Nederland, 27 januari 2021 /PRNewswire/ -- TMP Worldwide, wereldmarktleider op het gebied van technologieën voor talentacquisitie en in Nederland actief onder de naam Maximum, heeft vandaag aangekondigd verder te gaan onder de naam Radancy. Met de nieuwe naam en uitstraling wil het bedrijf de gezamenlijke kennis en ervaring die de verschillende bedrijfsonderdelen tijdens de gehele candidate journey van opdrachtgevers inbrengen, verder verenigen en versterken.

"Als geen ander weten wij dat communiceren vanuit één sterk merk heel belangrijk is – niet voor niets adviseren we dit al ruim 20 jaar aan onze klanten in Nederland. Onze nieuwe naam en visuele identiteit zijn een weerspiegeling van de verbonden kennis die we in het hele traject van de kandidaat inbrengen."

- Mark van Buuren, Managing Director, Nederland

Behalve TMP Worldwide en Maximum worden onder de nieuwe naam ook de social media-expertise van Carve en de AdTech-programma's van Perengo verenigd. Gezamenlijk zullen zij het geïntegreerde talent marketing platform van Radancy verder ontwikkelen door met een wereldwijd team van experts elke dag samen te werken voor duizenden klanten.

"Radancy is meer dan alleen een naam. Radancy vertegenwoordigt een voortdurende transformatie binnen ons bedrijf, terwijl we nieuwe innovaties, krachtige datagedreven technologieën en unieke talenten in onze organisatie integreren. We zijn in de loop der jaren exponentieel gegroeid en deze verandering is een kans om onze focus te versterken en onze inzet voor onze mensen en onze klanten en hun succes te laten zien. En we zijn nog maar net begonnen."

- Michelle Abbey, President & CEO

Over Radancy

Radancy is wereldwijd toonaangevend op het gebied van arbeidsmarkttechnologie door de belangrijkste uitdagingen voor werkgevers op te lossen en resultaten te leveren die hun organisaties versterken. Ons geïntegreerde platform, aangevuld met uitgebreide data en diepgaande branchekennis, zorgt voor een revolutie in de manier waarop werkgevers talent werven en aannemen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpg

