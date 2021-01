Apresentando a Radancy: evoluindo e unificando a nossa marca

SAO PAULO, 27 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A TMP Worldwide, líder global em tecnologias para recrutamento de talentos, anunciou hoje que, daqui em diante, será conhecida como Radancy. A nova marca amplia seu compromisso nas soluções inteligentes para os desafios mais críticos que atingem muitos dos maiores empregadores do mundo e para entregar resultados que se destacam por suas organizações. O nome e o visual apresentados transmitem a energia, o otimismo e o impacto que a empresa traz a cada cliente, por meio de sua plataforma inovadora.

"O talento é o coração e a alma de qualquer empresa. Encontrar, contratar e reter as pessoas certas é fundamental para o sucesso. As tecnologias que desenvolvemos, os insights que fornecemos e as soluções que oferecemos, atingem todas as áreas das organizações de nossos clientes e as tornam mais fortes. Nosso novo nome e identidade visual são um reflexo da inteligência conectada que trazemos para toda a jornada e experiência do candidato."

- Matt Lamphear, EVP, Produtos digitais e estratégia

Unificar a presença global da empresa e os recursos avançados sob uma nova marca ajudará na aceleração do crescimento da sua plataforma de aquisição de talentos no futuro. Novas integrações para oferecer ainda mais uma experiência de cliente que seja personalizada de ponta a ponta e incluem os recursos sociais da Carve, o foco criativo e o serviço ao cliente da CKR, a tecnologia da Maximum e a mídia programática da AdTech da Perengo. A potência da plataforma de aquisição de talentos continuará na implementação de melhorias, evoluindo enquanto a Radancy colabora com seus clientes para torná-la o destino predominante para os resultados com os quais podem contar.

"Radancy é mais do que um nome. Representa uma transformação contínua em nossa empresa, à medida que continuamos a integrar novas inovações, poderosas tecnologias baseadas em dados e talentos brilhantes em nossa organização. Temos crescido exponencialmente ao longo dos anos e esta mudança é uma oportunidade para reforçar nosso foco e demonstrar o nosso compromisso com nossos colaboradores e com os nossos clientes, visando o seu sucesso. E estamos apenas começando."

- afirma Michelle Abbey, Presidente e CEO

Sobre Radancy

A Radancy é a líder global em tecnologia de talentos, resolvendo de forma inteligente os desafios mais críticos para os empregadores, entregando resultados que fortalecem suas organizações. Nossa plataforma unificada, ampliada por dados poderosos e profunda experiência do setor, está revolucionando a forma como os empregadores atraem e contratam os talentos que buscam.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpg

FONTE Radancy

SOURCE Radancy