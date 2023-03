Prévu à Riyad : Travis Scott en concert à Riyad le 17 mars

RIYADH, Arabie Saoudite, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le rappeur international Travis Scott doit donner un concert dans la capitale saoudienne, Riyad, le 17 mars, là où se tiendra le festival Banban. Cela sera l'un des nombreux concerts prévus au calendrier de Riyad organisés par l'Autorité générale saoudienne du divertissement qui répondent aux désirs de divertissement du public du monde entier.

Jusqu'à présent, Travis Scott a été écouté plus de 40 milliards de fois et ce chiffre ne cesse de grimper, et il a reçu plusieurs dizaines de récompenses or, platine et multiplatine dans le monde entier. Sa musique a dominé la scène artistique internationale, avec trois titres classés no 1 au Billboard Top 200 dès leur sortie, y compris Jackboys et Astroworld. De plus, son titre Sicko Mode s'est classé au no 4 au Billboard Hot 100 dès sa sortie.

Le concert devrait attirer un large public de fans de hip-hop et de rap venant de l'Arabie saoudite et d'ailleurs, en raison de la grande popularité de l'artiste.

Le concert de Travis Scott fait partie des activités organisées par Riyad dans le cadre de ses activités de divertissement, les plus importantes de la région, qui ont attiré des stars internationales et des événements majeurs, y compris Imagine Dragons, Clean Bandit et BlackPink. Le nombre de visiteurs aux événements du calendrier de Riyad a atteint 15 millions. Les billets sont en vente maintenant et peuvent être réservés via le lien suivant :

