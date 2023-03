Calendário de Riade: Travis Scott apresentará ao vivo em Riade em 17 de março

RIADE, Arábia Saudita, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O rapper internacional Travis Scott está programado para realizar um show na capital saudita, Riade, em 17 de março, no Banban Festival Site. O evento faz parte dos shows do Riyadh Calendar organizados pela Saudi General Entertainment Authority que atendem aos desejos de entretenimento do público de todo o mundo.

Até agora, Travis Scott coletou 40 bilhões de streams totais e esse número continua crescendo, além de dezenas de certificados de ouro, platina e multiplatina em todo o mundo. Sua música alcançou o topo da cena artística internacional, com três estreias em 1.º lugar no Billboard Top 200, incluindo Jackboys e Astroworld, e lançou quatro sucessos em 1.º lugar na Billboard Hot 100 com Sicko Mode.

Espera-se que o concerto atraia um grande público de fãs de hip hop e rap de dentro e de fora da Arábia Saudita, devido à alta popularidade de Travis Scott.

O show de Travis Scott's faz parte das atividades organizadas por Riade como parte de suas atividades de entretenimento, as maiores da região, que atraíram estrelas internacionais e grandes eventos, incluindo Imagine Dragons, Clean Bandit e BlackPink. O número de visitantes das atividades do Riyadh Calendar atingiu 15 milhões de visitantes. Os ingressos já estão à venda e podem ser reservados através do seguinte link:

